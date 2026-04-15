Tupungato lanza las Tardecitas de Otoño con shows, feria y propuestas para toda la familia

Con una fuerte apuesta a la cultura y al encuentro comunitario, Tupungato dará inicio este sábado 18 de abril a las “Tardecitas de Otoño”, una iniciativa pensada para disfrutar en familia, impulsar el turismo y fortalecer la economía social. La actividad comenzará a las 16 en la Plaza General San Martín (principal espacio público del departamento).

El evento ofrecerá una propuesta integral con espectáculos artísticos, feria de artesanos y emprendedores, y una variada oferta gastronómica (con productos locales y regionales), generando un espacio de recreación tanto para residentes como para visitantes.

En esta primera edición, uno de los principales atractivos será el show infantil “El Circo de Getulio”, donde el humor, las destrezas circenses y la música serán protagonistas (con una puesta pensada especialmente para chicos). El espectáculo contará con la participación del payaso Liu junto a Santiago y su perro Chucho, quienes buscarán hacer reír al público con monociclo, malabares y globología.

Además, la jornada sumará el talento local con presentaciones de grupos infantiles como The Star Factory y el Ballet de Danzas Folklóricas de Ciudad (aportando danza y energía a la propuesta), consolidando un espacio donde la cultura y la participación comunitaria se combinan en una misma experiencia.