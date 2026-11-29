Durante la tarde del sábado, personal de la Policía llevó a cabo una intervención dentro del departamento de Tupungato. Hecho que se dio, más específicamente, en una vivienda del callejón Aguado, donde lograron secuestrar elementos ilegales.

Según informaron, una movilidad de la Unidad Especial de Patrullaje estaba realizando maniobras operativos por la zona, cuando ingresó al dicho callejón, donde lograron visualizar la presencia de varias plantas de marihuana.

Ante esto, los efectivos procedieron a verificar la casa, siendo que no encontraron a ninguno de los habitantes, por lo que se convocó a personal de Policía Contra el Narcotráfico para que se hicieran cargo del caso correspondiente a estupefacientes.

En este marco, desde la Fiscalía se ordenó la erradicación y secuestro de las seis plantas de marihuana que tenían en el lugar.