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Tupungato: la Policía frenó el robo de nueces y secuestró más de 300 kilos

En total dos personas fueron aprehendidas por hurto en grado de tentativa.

En el marco de controles realizados en Tupungato durante el fin de semana largo, la Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje, logró recuperar una importante cantidad de nueces y evitar su sustracción en distintos puntos del departamento.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 310 kilos de nueces, distribuidos en 12 bolsas de arpillera y en otro bulto que contenía el mismo producto.

Los operativos se llevaron a cabo en la vía pública, en sectores como Ruta 99, calles 7 y C de Cordón del Plata, calle La Costa y barrio Aconcagua.

En total dos personas fueron aprehendidas por hurto en grado de tentativa, mientras que otras ocho quedaron a disposición de la Justicia por averiguación de antecedentes en el marco de la Ley 6722.

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