Tupungato: la Policía frenó el robo de nueces y secuestró más de 300 kilos

En el marco de controles realizados en Tupungato durante el fin de semana largo, la Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje, logró recuperar una importante cantidad de nueces y evitar su sustracción en distintos puntos del departamento.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 310 kilos de nueces, distribuidos en 12 bolsas de arpillera y en otro bulto que contenía el mismo producto.

Los operativos se llevaron a cabo en la vía pública, en sectores como Ruta 99, calles 7 y C de Cordón del Plata, calle La Costa y barrio Aconcagua.

En total dos personas fueron aprehendidas por hurto en grado de tentativa, mientras que otras ocho quedaron a disposición de la Justicia por averiguación de antecedentes en el marco de la Ley 6722.