Tupungato: la escuela de Ajedrez “Pablo Agostinelli” dejó en alto al departamento

La Escuela de Ajedrez “Pablo Agostinelli” continúa afirmándose como uno de los proyectos deportivos y educativos más destacados del Valle de Uco. Con el respaldo de la Dirección de Educación Municipal, el espacio promueve desde hace más de una década el pensamiento estratégico, la disciplina y la amistad, valores que sus alumnos llevan a cada competencia dentro y fuera del departamento.

En los últimos meses, los ajedrecistas tupungatinos participaron en importantes encuentros provinciales, reflejando no solo el crecimiento deportivo, sino también el compromiso comunitario y educativo que caracteriza a la institución. El grupo actual está conformado por niños, niñas y jóvenes de Cordón del Plata, San José y el centro de Tupungato, donde la pasión por el ajedrez sigue expandiéndose.

Prix Clubes Fundadores 2025

El pasado 7 de septiembre, la escuelita logró una participación histórica con 24 representantes en el Prix Clubes Fundadores 2025, uno de los torneos más relevantes del calendario mendocino. El encuentro, que reunió a 70 jóvenes de entre 5 y 20 años, contó con la presencia de jugadores del este provincial, San Rafael y la capital.

Los tupungatinos Jorge Thiago Cruz e Ignacio Vázquez se consagraron campeones en sus categorías, mientras que Benjamín Vázquez obtuvo la medalla de plata. Además, Marinés Barquesi recibió una distinción especial por su trayectoria. Este logro fue posible gracias al apoyo del Municipio de Tupungato y al esfuerzo de las familias que acompañaron el viaje.

Final del Campeonato Mendocino de Ajedrez Rápido 2025

El 14 de septiembre, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba fue sede de la final provincial, que reunió a los diez mejores jugadores de Mendoza. Allí, Tupungato estuvo representado por Nicolás Boccia y Gilberto Ortega, quienes lograron los puestos octavo y noveno respectivamente. La presencia tupungatina en la elite provincial reafirma el nivel competitivo que viene alcanzando la escuela.

Segundo Abierto Internacional por Equipos – Copa UNCuyo

Entre el 10 y el 12 de octubre, la Universidad Nacional de Cuyo recibió a más de 100 jugadores de distintos países en el Segundo Abierto Internacional por Equipos – Copa UNCuyo. Tupungato compitió con tres equipos oficiales (A, B y C) y un conjunto satélite llamado Cafeteros.

La gran sorpresa llegó con el equipo Tupungato C, que se quedó con el primer lugar en la categoría Sub 16, integrado por jóvenes de apenas 9 a 11 años: Ignacio Vázquez, Priscila Jurado, Juan Ignacio Rodríguez, Juan Francisco Pozo y Joaquín Espinoza. Los Cafeteros quedaron a un punto del podio y el equipo B finalizó en el puesto 15, mostrando una actuación colectiva sólida y prometedora.

A lo largo de cada competencia, la Escuela de Ajedrez “Pablo Agostinelli” demuestra que el juego ciencia es también una escuela de valores. En cada tablero, los jóvenes del Valle de Uco reafirman que el talento, la constancia y el trabajo en equipo pueden mover mucho más que las piezas: pueden transformar una comunidad.