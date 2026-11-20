Lo que comenzó como una triste despedida en la plaza principal de Tupungato terminó convirtiéndose en una historia de solidaridad que emocionó a toda una comunidad. Después de que un problema con la documentación de la empresa encargada del viaje lo dejara abajo del micro, los padres de sus compañeros organizaron una colecta y reunieron $2,5 millones en menos de 24 horas. Ahora viaja en avión para reencontrarse con su grupo en Brasil.

Hay historias que demuestran que la solidaridad puede aparecer cuando más se necesita. Y esta vez tuvo como protagonistas a un grupo de familias que no estaban dispuestas a permitir que uno de los egresados se quedara afuera de uno de los momentos más esperados de su vida.

Todo comenzó cuando estudiantes de los colegios Sarmiento, Compañía de María e Italiana emprendieron su esperado viaje de egresados rumbo a Camboriú, Brasil. Entre ellos debía estar un joven tupungatino que, por cuestiones económicas, no contaba con los recursos para afrontar el viaje. Sus compañeros habían decidido darle uno de los liberados, pero la empresa Luján Estudiantil tuvo una falla administrativa y se tuvo que bajar cuando tenía hasta el bolso listo.

Sin embargo, cuando llegó el momento de partir, y por una situación que deberá ser aclarada, el adolescente terminó bajándose del micro mientras el resto del contingente emprendía camino hacia Brasil.

La escena fue desgarradora. Sus compañeros no pudieron contener las lágrimas al verlo quedarse en tierra, lejos de ese viaje que habían esperado durante tanto tiempo. Lo que debía ser el comienzo de una experiencia inolvidable se transformó, por unos minutos, en un momento de profunda tristeza.

Pero la historia no terminó ahí.

En menos de 24 horas, los padres de los estudiantes se movilizaron para cambiar el destino de aquel egresado. Sin importar a qué colegio pertenecía cada uno, las familias organizaron una colecta solidaria y comenzaron a reunir el dinero necesario para que el joven pudiera viajar por otro medio.

La respuesta fue extraordinaria: consiguieron juntar 2.500.000 de pesos en apenas un día.

Con ese dinero pudieron organizar una alternativa para que el adolescente finalmente llegue a destino. La noticia que recibió después fue tan emocionante como inesperada: viaja en avión a Brasil, acompañado por una de las madres, para reencontrarse con sus compañeros y ser parte de la experiencia que tanto había deseado.

Así, las lágrimas de tristeza dieron paso a las de alegría. El joven que había quedado abajo del micro en la plaza departamental tendrá finalmente su oportunidad de disfrutar del viaje de egresados.

Una historia que trasciende los nombres de las escuelas y las diferencias entre las familias. Porque, en definitiva, lo que ocurrió en Tupungato fue una demostración de empatía, compromiso y solidaridad: cuando un chico estuvo a punto de quedarse afuera, un grupo de adultos decidió que no iba a permitirlo.

Porque ningún egresado debería quedarse sin su viaje y porque, a veces, los mejores recuerdos no se construyen solamente en el destino, sino también en el camino que otros hacen para ayudarnos a llegar.

Video: Gentileza Facundo Arce