Cincuenta años de vida son motivo suficiente para celebrar y recordar la larga trayectoria de la querida Biblioteca Pública Municipal “Grl. José de San Martín” que este sábado pasado se vistió de fiesta para conmemorar su creación que data desde el 28 de agosto de 1971.

Los festejos viajaron entre talleres y homenajes a personalidades departamentales vinculadas con la biblioteca y la literatura; desarrollándose durante el día un cronograma de actividades en las instalaciones del edificio de la misma, el cual se inauguró el 20 de febrero del año 2018, en la esquina entre calle Mathons y Río Las Tunas.

El festejo

A las 11:30h rompió el hielo el reconocido periodista, escritor y editor mendocino Alejandro Frías quien desarrolló un “Taller de corrección y edición de cuentos” del cual participaron redactores y escritores experimentados que disfrutaron bajo el solcito en el parque de la Biblioteca.

“Yo siempre insisto con lo lindo que es venir a Tupungato y conocer a la gente que está escribiendo acá porque hay mucha multiplicidad, mucha riqueza, hay muchas cosas por decir, entonces me parece más que necesario que se hagan este tipo de actividades y especialmente en el marco de un aniversario como lo son 50 años de una biblioteca” expresó Frías.

Luego por la tarde, pasadas las 14:30h nuestra Reina Nacional de la Vendimia, Mayra Tous, se sumó pero esta vez para compartir con los más pequeño a través de un “Taller literario infantil”, donde disfrutaron de la lectura del libro “Cuando San Pedro viajó en tren”, texto de la escritora santafesina -referente de la literatura infantil y juvenil en Argentina- Liliana Bodoc. La jornada junto a la Soberana (Periodista y Licenciada en Comunicación Social) finalizó con un tinte artístico ya que los niños y niñas realizaron con dibujos la interpretación del texto leído que se unieron en vagones de colores.

“Sin dudas las bibliotecas son un espacio muy importante porque nos hace crecer en conocimiento que me parece que es lo más importante y el haber estado a cargo de este taller infantil me hizo sentir muy contenta porque que los niños crezcan en la literatura y con la literatura es un regalo y me parece esencial para su desarrollo” expresó la Reina Nacional.

A las 16h los presentes se deleitaron con la presentación del Libro “Nuestro”, creación del escritor Carlos Oliva, quien nació en la Ciudad de Buenos Aires y se erradicó hace aproximadamente hace 12 años Tupungato contribuyendo a la cultura local de la mano de la poesía y la narrativa; y que ha sido premiado por el Fondo Provincial de la Cultura 2018, y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, San Luis, España y Uruguay.

“Nuestro”, es su primer libro de cuentos que reúne 31 apartados de historias diferentes que según su propia letra “invita a introducirse en el mundo donde la realidad y la fantasía se entremezclan en su justa medida”.

Además, aprovechó la oportunidad para destacar: “Siempre las bibliotecas han sido un punto fundamental en todo el ámbito cultural, desde la Biblioteca de Alejandría hasta nuestros tiempos y especialmente para nosotros los escritores que estamos aquí en Tupungato porque fue un punto de encuentro, un punto que nos brindó el municipio para que podamos hacer nuestra serie de encuentros semanales -que los teníamos antes de la pandemia- y eso nos hizo compartir mucho, nos enriqueció, nos hizo crecer, hemos logrado un grupo cohesionado donde nos divertimos, debatimos, discutimos y de ahí también sale el proceso creativo”.

Para finalizar autografió y dedicó algunos de sus ejemplares y además de amigos y familiares, también lo acompañó la prosista tupungatina Norma (Zuly) Manzano, quien tuvo a su cargo el prólogo del texto, destacando su aporte a la historia literaria de Tupungato.

Reconocimientos y homenajes

Como cierre era menester abrir un espacio para el recuerdo y reconocimiento de quienes han dejado su huella en la Biblioteca, siendo personas especiales y dedicados hacedores culturales.

Entre los reconocimientos, se entregó una placa para sumar a los recuerdos del hogar:

-Mario Miranda: el primer bibliotecario, quien trabajó en los inicios cuando la biblioteca funcionaba en la Cámara de Comercio.

-Marta Carrizo: quien trabajó cuando la biblioteca estaba ubicada en el edificio Municipal, aportando a la historia de este lugar.

-Silvia Méndez: se desempeñó como bibliotecaria cuando se trasladó a la Casa de la Cultura.

-Sergio Campagnaro: fue destacado por su compromiso y dedicada labor durante 25 años, desde su inicio en la Casa de la Cultura y hoy en el propio edificio.

-Gladys Rossini: también es parte de la vida de la biblioteca, su actividad como bibliotecaria suma ya más de 18 años; y también inició cuando la biblioteca estaba en la Casa de la Cultura hasta la actualidad donde funciona desde el 2018.

Asimismo, también hubo un reconocimiento especial para Mario Guidone, por su colaboración y responsabilidad, quien acompaña con sus servicios a la biblioteca desde hace más de 20 años.

Otro momento muy emotivo, fue el homenaje a Silvia Tous para lo cual, las escritoras del Taller “Nosotras”, leyeron fragmentos de la obra literaria de la querida escritora tupungatina.

También las integrantes del taller: Lorena Rueda, Susana Santoni, Marcelina Galarza, Viviana Benítez y Norma Manzano, -que además recordaron como se desarrollaban los encuentros literarios junto a Silvia-, pusieron en valor sus cualidades como amiga, compañera y madre que la hicieron una gran mujer.

Se citaron también fragmentos del cuento “El Pájaro Azul”, correspondientes al libro “Los cuentos de mamá Silvia” y cuentos de las antologías “Florilegio” y “Enhebrando Siestas”.

Durante este momento, que removió los corazones, estuvieron presentes sus hijas Florencia y Daina Moreno Tous, junto a su papá Antonio Moreno, quienes se mostraron agradecidos por este homenaje.

«Mi mamá además de escribir era una persona que tenía magia en las manos, hacia artesanías, las vendía y con lo que recaudaba donaba al Hospital; recorrió todas las escuelas con el libro “Los cuentos de mamá Silvia” y donó un libro a cada Escuela, a la Biblioteca. La verdad de que aparte de ser una muy buena madre ha sido una persona muy solidaria y ha aportado mucho a la comunidad tupungatina”; expresó su hija mayor Florencia, quien también agradeció a las compañeras del taller “Nosotras” y al Municipio por este acto.

Y para cerrar, un hermoso atardecer cubrió el gran parque de la Biblioteca y la música tomó protagonismo bajo la voz y la guitarra del músico y profesor Maximiliano Bucci quien interpretó canciones de músicos argentinos que le dieron el toque final a los festejos de los primeros 50 años.

Un poco de historia

“Un hecho auspicioso se concretaba el 28 de agosto de 1971, quedaba inaugurada la primera biblioteca pública de Tupungato, con el beneplácito de todos los habitantes y el apoyo de autoridades e instituciones departamentales” a través de la “Comisión Municipal de Cultura” integrada por varias familias tupungatinas y siendo por aquel entonces Intendente de Tupungato el Sr. Eleazar Aguado, cuenta en su libro “Páginas de Tupungato” Amilcar Maslup -maestro, escritor y hacedor cultural- que tuvo que ver también con esta biblioteca; cuenta además que inicialmente el capital literario rondaba cerca de los 2000 volúmenes; en un espacio cedido por la Cámara de Comercio, ubicada en calle Belgrano.

Luego fue trasladada al edificio municipal –en el lugar donde actualmente funciona el Honorable Concejo Deliberante-. También fue testigo de su existencia el querido “Cine Artemisia” donde también tuvo su esplendor; hasta que se movió al edificio donde funciona la Terminal de Ómnibus, que años después se trasladaría a la Casa de la Cultura.

La biblioteca fue un hogar para muchos estudiantes y alumnos sobre todo para quienes vivían en zonas más relegadas del casco urbano o que venían de otros departamentos a estudiar. Los docentes también eran habituales porque en aquellos tiempos los “llamados docentes” se publicaban en los diarios y los bibliotecarios dejaban a disposición las ediciones, principalmente para que los profes y maestros revisaran las horas escolares que se disponían en las instituciones educativas.

El 30 de abril de 2010, la declararon Patrimonio Cultural de Tupungato por el Honorable Concejo Deliberante de Tupungato (Decreto N.33/2008).

Y en marzo de 2018 dejó su faceta nómade para finalmente radicarse en su flamante edificio -ubicado en calle Rio Las Tunas y Mathons- donde recibe en sus cómodas instalaciones a estudiantes y docentes de todas las edades y curiosos y fanáticos de los libros.

Historiadores tupungatinos

Entre los libros más valiosos de la Biblioteca Gral. San Martín no se puede dejar de mencionar la primera edición del libro “Historia de Tupungato, del querido Profesor Dionisio Chaca; “Los Invencibles de Las Heras” historia del Regimiento de Infantería Grl. Las Heras del Teniente Primero Andrés Rebechi; “Historias de nuestros orígenes”, Memorias de mi Valle de Miguel Ángel Freyre; y los dos valiosos escritos de Amilcar Maslup: “Páginas de Tupungato” y “Tupungato Contemporáneo”.

El edificio actual

Para quienes no la conocen, se ubica en un lugar ideal: el edificio está rodeado de un espacio verde y las instalaciones invitan a conectar con la amplia variedad de libros. En sus paredes, hay plasmados fragmentos de libros de escritores mendocinos como: Antonio DiBenedetto y Manuela Mur; e incluso en algunas de sus ventanas se encuentran palabras sueltas con su correspondiente significado del diccionario, a modo de intervenciones artísticas.

La sala de lectura dispone de computadoras y amplios mesones que propician comodidad, y sin lugar a dudas, es un sitio pensado para viajar en el mundo de las letras ya sea como una actividad de distracción o recreación, como para estudiar o investigar.

La Biblioteca está abierta al público en general para utilizar las instalaciones de forma gratuita para la lectura, trabajos escolares, entretenimiento, etc. Además cuenta con una biblioteca móvil, cuya función es acercar a los niños o distintas comunidades material de lectura infantil.

También se realizan distintas actividades como:

-Talleres literarios infantiles.

-Programa “Cuenta Conmigo” a cargo de adultos mayores

-Seminario de cuento y poesía.

-Encuentro de escritores.