Tupungato invita a ser parte de “Astroturismo con Gustito a Malbec”

En el marco del “Día Mundial del Malbec” el próximo 17 de abril a las 19h se realizará este encuentro con una visión límpida del cielo tupungatino, gastronomía local y degustación de la cepa emblemática de Mendoza, en el restaurante La Isabel Casona de Campo.

La celebración se realiza en homenaje a una fecha icónica para la vitivinicultura nacional ya que el 17 de abril de 1853 se fundó la primera Quinta Normal y Escuela de Agricultura en Mendoza -en la actualidad la Facultad de Ciencias Agrarias.

Marcando el inicio del cultivo de la uva Malbec en el país, iniciativas impulsadas por el gran educador argentino, Domingo Faustino Sarmiento, que mediante el agrónomo francés Michel Aimé Pouget, director de la Quinta Agronómica, introdujo el varietal en el suelo mendocino. Considerando dichos hitos en 2011, por iniciativa de Wines of Argentina, se celebra cada 17 de abril el Día Mundial del Malbec.

La actividad que se llevará a cabo antes del fin de semana será una experiencia sensorial donde los asistentes podrán degustar vinos de Bodega Nono Coletto, mientras comparten Astroturismo.

Tupungato que es la Capital de los Vinos de Altura, se destaca internacionalmente por el prestigio de sus productos elaborados a base de uvas Malbec, logrando que algunas de las bodegas asentadas en estas latitudes hayan recibido premiaciones y reconocimientos por su innovación, elegancia, identidad y propuestas, tales como las firmas de Atamisque, Zorzal Wines, Finca Sophenia, Masi Tupungato, Bodega La Azul, Jean Bousquet, entre otros, que posicionan las tierras tupungatinas en lo más alto del enoturismo argentino.

¿Cómo participar de esta propuesta?

Para participar de las experiencias es necesario inscribirse previamente en el Informador Turístico (Av. Belgrano 1060) con atención de 9 a 18h, WhatsApp 2622 52-0788. Además, quienes deseen cenar en el lugar, mediante la misma comunicación podrán reservar el menú especial que ese día ofrecerá La Isabel que será lomo a la parrilla.