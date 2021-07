Desde agosto se llevará a cabo en la Biblioteca Municipal “Grl. San Martín” un taller de escritura para jóvenes y adolescentes para descubrir los secretos de la literatura.

«Taller de Cuento y Poesía»

Se dictará todos los miércoles, durante 3 meses y será una gran oportunidad para mejorar el uso del lenguaje, organizar ideas, expandir la creatividad y conocer nuevas personas, entre otros beneficios.

Este espacio está pensado no sólo para quienes se dedican a escribir poesías y cuentos, sino también para aquellas personas que tienen la pretensión de hacerlo y aun no se animan; como así también para cantautores e incluso por qué no, para quienes hacen intervenciones literarias a través de las redes sociales, es decir, es una actividad abierta para todos los estilos.

Materiales

Será necesario para el desarrollo del Taller que cada participante lleve un cuaderno o borrador, lapicera y diccionario.

Inscripciones

Los cupos son limitados, entendiendo el contexto sanitario.

Las mismas se podrán realizar en la oficina de la Dirección de Gestión Cultural (ubicada en calle Mosconi y Las Heras) de lunes a viernes de 9 a 13h o bien mediante mensaje de WhatsApp al 2612506262.

«Escribir es un oficio que se aprende escribiendo». Simone de Beauvoir, filósofa, profesora y escritora francesa.

Noticias en 1 minuto