Tupungato invita a celebrar su 167º Aniversario con Desfile Escolar Cívico Militar y las Vísperas de su cumpleaños

Tras la tradicional Cabalgata al Cristo Rey, que abrió el calendario de festejos, este viernes 7 de noviembre tendrán lugar estos eventos, con la participación de instituciones educativas, organizaciones civiles, ballets, fuerzas armadas y agrupaciones locales que representan el espíritu solidario, trabajador y pujante del departamento.

El Intendente Gustavo Aguilera invita a toda la comunidad a sumarse a las celebraciones por el 167º Aniversario de Tupungato, que se festeja a lo grande durante todo el mes de noviembre con actividades culturales, deportivas y recreativas.

“Cuando comienza noviembre, para nosotros los tupungatinos es un mes muy especial, es nuestro aniversario, y lo celebramos con distintas propuestas en honor a nuestro querido departamento”, expresó el jefe comunal.

Eventos

Desfile Escolar Cívico Militar

El acto protocolar comenzará a las 17.30 horas sobre la Avenida Belgrano 348 -frente a la Explanada Municipal-; el recorrido de instituciones, organizaciones y filas de las fuerzas armadas donde se expondrá el crecimiento y la diversidad de la comunidad tupungatina iniciará 18h por la calle principal del departamento. «El desfile muestra todo lo que somos como comunidad y todo lo que hemos construido a lo largo de estos 167 años”, destacó el intendente Aguilera.

Vísperas

Luego, la celebración continuará con las tradicionales Vísperas del Aniversario, desde las 23 horas en la Plaza departamental Grl. SanMartín, donde se vivirá una noche de música, danza y emoción para esperar juntos el cumpleaños de Tupungato.

En este evento se presentarán la histórica Banda Militar Talcahuano del RIM 11 Grl. Las Heras, el conjunto musical Ecos del Valle, el Ballet de Danzas Folklóricas Pewmaféy el Ensamble Vocal de la Escuela Artística Vocacional Chalo Tulián.

Finalmente, el mandatario recordó que los Espectáculos artísticos y Ranchos típicos, originalmente previstos para este fin de semana, fueron reprogramados para el 15 y 16 de noviembre, debido al pronóstico climático adverso.

“Queremos que todos puedan disfrutar de la mejor manera nuestro aniversario, por eso hemos decidido postergar los ranchos y los shows para la próxima semana. A cada uno de los tupungatinos, feliz mes del aniversario de Tupungato”, concluyó Aguilera.