Tupungato: intentó robar una finca, una alarma lo expuso y terminó detenido

Una persona fue detenida en Tupungato cuando la Policía lo sorprendió en las inmediaciones de una finca luego de que presuntamente haya ingresado a robar en la propiedad.

De acuerdo al reporte policial, el hecho se produjo luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre dentro de un galpón ubicado en una finca de la zona de Cordón del Plata.

Al arribar a la zona, los efectivos entrevistaron al propietario, quien explicó que recibió en su celular una alerta por la activación de la alarma de seguridad y se dirigió de inmediato al predio, donde constató que una ventana trasera estaba abierta.

En el lugar observó pallets acomodados para facilitar el ingreso al galpón, ubicado en un segundo piso. Minutos después detectó el faltante de una mochila de herbicida y advirtió la presencia de un hombre merodeando cerca de la propiedad, por lo que aportó sus características al personal policial.

Con esa información, los uniformados desplegaron un rastrillaje en los alrededores de la finca, inspeccionaron distintos sectores y lograron recuperar el elemento robado, que había sido ocultado detrás de un tacho metálico.

Finalmente, a partir del operativo cerrojo montado en la zona, la Policía localizó y aprehendió al sospechoso, quien quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Tupungato.