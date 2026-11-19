El Intendente Gustavo Aguilera recorrió la obra y los trabajos de perforación del nuevo pozo que abastecerá al Acueducto Oeste, una de las obras de infraestructura hídrica más importantes para los distritos de San José y Villa Bastías.

La obra se ejecuta con recursos de los Fondos del Resarcimiento Provincial, provenientes de la compensación económica por la promoción industrial que recibió Mendoza de la Nación. Estos fondos fueron destinados por el Gobierno provincial a obras de infraestructura básica, entre ellas el fortalecimiento del sistema de agua potable de Tupungato.

El proyecto contempla la construcción de un sistema integral sobre un terreno de 7.500 metros cuadrados, donde se instalarán el nuevo pozo, cisternas de almacenamiento, una cabina de cloración y paneles solares para abastecer energéticamente la perforación. Esta última incorporación permitirá que el sistema funcione con energía solar, reduciendo los costos operativos y favoreciendo su sustentabilidad a largo plazo.

En la actualidad, el Acueducto Oeste tiene aproximadamente el 90 % de su cañería colocada, con trabajos realizados en distintos sectores de San José y Villa Bastías. Según las previsiones de obra, la etapa de perforación demandará alrededor de 90 días, para luego continuar con la instalación del resto de la infraestructura.

Se precisan obras que acompañen

El crecimiento demográfico de Tupungato y el desgaste de la infraestructura existente plantean un desafío importante para el abastecimiento de agua potable.

Frente a esta realidad, la gestión municipal lleva adelante un plan de infraestructura que contempla la construcción de tres acueductos principales, pensados para fortalecer la red y permitir que distintos sectores puedan conectarse entre sí.

Además del Acueducto Oeste, se encuentran en ejecución el Acueducto Centro y el Acueducto Oeste Centro II, cuya construcción está prevista para comenzar en diciembre.