Se trata de cursos que se desarrollarán durante todo el año y que tendrán relación con el mundo de la comunicación institucional, el ceremonial y protocolo, e incluso habrá formaciones relacionadas con el marketing, las diferentes ramas del periodismo, medios de comunicación y redes sociales.



Esta innovadora propuesta estará destinada a personas mayores de 18 años ya sean estudiantes, docentes, profesionales de carreras a fines de las temáticas, prestadores turísticos o toda persona interesada en ampliar sus conocimientos para luego aplicar en el área o función donde se desempeñen.

Para el «Ciclo de Capacitaciones» se ha tenido a consideración el dictado de clases los días viernes o sábado con la intención de que la comunidad pueda participar y organizarse con sus horarios y rutinas, y así no perderse esta oportunidad de profesionalización. Asimismo los cursos no son correlativos, lo cual es un punto de ventaja ya que permitirá apuntarse libremente a cada propuesta deseada.



Además, los participantes recibirán una certificación luego de pasar por una instancia evaluadora sobre los conocimientos adquiridos en la formación elegida y tras cumplir, por supuesto, con el cursado completo; y toda persona que haya tomado 3 o más capacitaciones de este Ciclo, recibirá una certificación final que declarará la carga horaria alcanzada.



Importante

Es importante tener en cuenta que los cupos son limitados por lo que aquella persona que se apunte para tomar alguno de los cursos y luego no pueda asistir deberá notificarlo con 24 horas de anticipación para liberar ese espacio (en caso de no informar, no podrá acceder a próximo cursos).

Curso intensivo de Ceremonial y Protocolo

Será el primero de una seguidilla, y llega gracias al trabajo articulado que mantiene el Municipio con la Asociación Cultural Sanmartiniana del Valle de Uco.

Estará a cargo de la destacada profesional Flavia Boccagni Cataldi, Licenciada en Relaciones Internacionales; Doctorada en Universidad La Sapienza; cuenta con una Maestría en Ceremonial y Protocolo. Posee una Especialización en Ética Pública, y en Ceremonial y Protocolo en las organizaciones públicas; diplomada en Gestión Pública Municipal y Perito Universitario en Heráldica, Genealogía, Vexilología y Derecho Premial.

Será una formación -en esta oportunidad- destinada a residentes del departamento y orientada a optimizar la imagen institucional, sus ceremonias y eventos oficiales, con el fin de implementar la visión del respeto a los símbolos patrios, al ceremonial y protocolo en el marco de la planificación de eventos y ceremonias oficiales con presencia privada, con visitas de autoridades y actos oficiales de camaradería, para alcanzar objetivos.



Dictado

-Viernes 14 de abril

-De 9 a 13h y continúa de 14:30 a 18h

-Centro Regional Universitario Tupungato (ubicado en calle Dorrego y Alem del B° Aeroclub)

Será útil presentarse con hojas y lapicera para tomar apuntes.

Destinatarios

Profesionales de Ceremonial y Protocolo, organizadores de eventos, personal de turismo, hotelería y gastronomía; docentes y estudiantes de Comunicación, Relaciones Públicas, Relaciones Institucionales, Relaciones Internacionales, Diplomacia, Derecho y Ciencias Sociales. Y todas aquellas personas que deseen incursionar, ampliar o actualizar su campo de conocimientos o fortalecer sus antecedentes de formación profesional en el campo del Ceremonial y Protocolo.

Programa

Objetivos:

✓ Conocer la perspectiva actual del ceremonial y los principios que rigen la normativa protocolar en el ámbito oficial y los reglamentos en el ámbito privado.

✓ Observar los criterios del ceremonial aplicado y su correspondiente protocolo.

✓ Proporcionar conocimiento teórico y herramientas prácticas para planificar eventos y / o ceremonias exitosos, gestionados hacia el logro de objetivos.

✓ Entender el valor que tiene un ceremonial bien armado acorde al protocolo vigente.

✓ Comprender la importancia de la adecuada comunicación escrita y su posterior seguimiento para conseguir convocatoria a una ceremonia y/o evento.

Ejes Temáticos

✓Conceptos básicos

✓ Definiciones actuales de ceremonial y protocolo

✓ Etiqueta y netiqueta

✓ Imagen y redes

Símbolos Patrios y Símbolos Nacionales

✓ Protocolo

✓ Precedencia

✓ Banner y banderas institucionales

Dispositivos protocolares

✓ Centro métrico, ley de la derecha, proximidad

✓ Análisis de situación

✓ Traslados de autoridades y visitas oficiales

✓ Ordenamientos

✓ Seminarios

✓ Congresos

✓ Conferencias

✓ Puesta en funciones

✓ Comunicación escrita

✓ Diseño de invitaciones

✓ Propiedades de la comunicación escrita

✓ Estructura

✓ Invitados

✓ Planificación de convocatoria

Inscripciones

Como ya había sido mencionado el «Curso intensivo de Ceremonial y Protocolo», es totalmente gratuito y la inscripción es online a través del siguiente link https://tupungato.gov.ar/municipio/capacitaciones-2/.

O mediante la página web tupungato.gov.ar, en la sección «Municipio», apartado «Capacitaciones».

Allí se encuentra el enlace para completar el formulario (donde se solicitan datos tales como nombre y apellido, fecha de nacimiento, número de DNI y ocupación -estudiante, profesional, empleo, otros-) y además se encuentra disponible el «Programa» completo para descargar, con la bibliografía sugerida.

Informes y consultas

Quienes requieran mayor información pueden acercarse personalmente a la Dirección de Comunicación y Prensa (ubicada en calle Mathons y Río Las Tunas) o comunicarse a través de llamada telefónica al número 2622565658, -en ambos casos- de lunes a viernes, en horario de 8 a 15h.

Por estas mismas vías de contacto se debe notificar, con 24 horas de anticipación, la baja de inscripción en caso de no poder asistir al curso.