Tupungato inauguró una Sala de Informática para Juventudes

El Intendente mantuvo un encuentro con estudiantes del Programa Conectados por Mendoza Futura para oficializar la puesta en funcionamiento de la nueva sala de informática del Área de Juventudes de Tupungato. Del encuentro también participaron el coordinador de Juventudes, Santiago Reyes; la facilitadora de Habilidades Sociales de Conectados por Mendoza Futura, profesora Antonella Cavallaro; y la directora de Educación, Laura Ravinale.



Este espacio que funciona dentro de la Casa de la Cultura, fue concretado a partir de un acuerdo público-privado con el Banco Ciudad, que realizó la donación de 10 computadoras. En tanto, el Municipio aportó el espacio físico y el servicio de internet, garantizando un entorno cómodo, accesible y adecuado para estudiantes, emprendedores y vecinos que necesiten utilizarlo con fines académicos o laborales.

Durante la reunión, el jefe comunal dialogó con los jóvenes sobre la importancia de contar con este tipo de espacios y conoció de primera mano sus experiencias. En esta oportunidad, participaron cursantes del nivel 4 de Conectados por Mendoza Futura, quienes se encuentran próximos a egresar a mediados de 2026 y compartieron los proyectos en los que están trabajando.

Los cursantes de este programa utilizan actualmente la sala dos veces por semana para el desarrollo de sus clases, destacando la comodidad del espacio y los beneficios que representa, especialmente para quienes viven en distritos más alejados ya que su ubicación cercana a la terminal de ómnibus facilita el acceso y brinda mayor seguridad en sus traslados. Además, el espacio también es utilizado por estudiantes de las carreras que el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) dicta en el departamento.

¿Cómo acceder al uso de la sala?

La sala se encuentra disponible para su uso por parte de la comunidad, principalmente estudiantes, quienes deberán comunicarse con el Área de Juventudes para coordinar horarios, teniendo en cuenta el cronograma de actividades ya establecido.

En ese sentido Juventudes informa que, a partir de ahora, funcionará en el Anexo Municipal, ubicado en calle Beltrán 43, con atención de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Para consultas y coordinación del uso de la sala, los interesados podrán comunicarse al teléfono 2622 58-9233.