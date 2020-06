El Mandatario Municipal Gustavo Soto junto al Director de la DGE, José Thomas; la Delegada Regional Centro Sur, Silvia Cornejo y el Director de Educación del Municipio, Adrián Castro; realizaron diferentes actividades, entre ellas: recorridas por instituciones educativas donde se llevan a cabo obras de infraestructura, entrega de dispositivos de conectividad inalámbrica y un encuentro a través de videoconferencia.

La primera actividad que el Director General de Escuelas, José Thomas y sus colaboradores realizaron, fue visitar con el Intendente Soto, las Escuelas N° 1518 Domingo Lucas Bombal y N° 4260 Alma de Montaña, del Distrito de La Carrera, y la Esc. N° 1254 Tomás Silvestre, de la localidad Villa Bastías; para visualizar la ejecución de nuevos baños y playón deportivo para beneficio, que luego la comunidad educativa podrán disfrutar teniendo lugares con más comodidades.

Luego de los recorridos por las Escuelas, se dirigieron al Hotel Turismo Tupungato donde se entregaron 52 módems a representantes de las escuelas: Tomás Silvestre, Esc. N° 4122 República Italiana, Esc. N° 4079 Domingo F. Sarmiento y Esc. N° 4223 Antonio M. Iriarte. Estos equipos de comunicación recibidos por docentes de estas instituciones serán entregados a los alumnos que mayor necesidad tengan -evaluando la situación socioeconómica y demográfica de sus estudiantes- quienes carecen de buena conectividad a internet, problemática que impide a los alumnos participar de modo eficiente y eficaz de las clases virtuales y cumplir con los trabajos que solicitan sus maestros y profesores.

El Jefe Comunal Gustavo Soto refiriendo a cómo la circunstancia global de la pandemia Covid-19 ha afectado la rutina de todos los ciudadanos, en particular el sistema educativo, expresó: “Agradecemos inmensamente a docentes, personal no docente, padres y alumnos por la paciencia, dedicación y espíritu de colaborar en afrontar esta situación de la mejor manera posible para completar el año escolar de esta modalidad no presencial”.

La jornada de la DGE en Tupungato concluyó con la videoconferencia de “Municipios en Red”, donde participaron referentes de Educación de cada departamento para dialogar sobre el protocolo y la modalidad de enseñanza óptimas para cada zona, con el fin que cada estudiante de la Provincia pueda completar y concluir el ciclo lectivo 2020.

“Estamos trabajando fuertemente con los protocolos de regreso (a las clases presenciales) en caso que ocurran. Con la Nación hemos conformado un Consejo Federal para tratar la base del protocolo para que se defina y allí se pondrá a consideración de cada una de las comunidades educativas.”, explicó el Director Thomas, anunciando también en su visita que los alumnos tendrán tres semanas de receso invernal.