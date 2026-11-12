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desarrollo productivo

Tupungato fue la sede de una importante reunión de empresarios, emprendedores e instituciones

La segunda jornada continuará este viernes en el Hotel Turismo, con nuevas charlas, experiencias y espacios de exposición.

El Hotel Turismo de Tupungato fue escenario de la segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento del Valle de Uco, una iniciativa que busca fortalecer los proyectos y negocios de la región a través de la formación y el intercambio de experiencias. La apertura contó con la participación del ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu; el intendente anfitrión, Gustavo Aguilera; su par de San Carlos, Alejandro Morillas, y representantes de las cámaras empresariales de Tunuyán y San Carlos, además de funcionarios y referentes del sector productivo.

La primera jornada incluyó capacitaciones sobre comunicación, comercialización digital e inteligencia artificial. Entre las propuestas se destacó la exposición del publicista Esteban Ruiz, quien abordó el storytelling como herramienta para construir relatos alrededor de productos y servicios. También se realizó una mesa de experiencias con jóvenes emprendedores del Valle de Uco, de los proyectos Descendientes de Viticultores de Montaña, Blend, Vitoloni Máquinas Industriales y Kalitko Yerbas, quienes compartieron sus recorridos, dificultades y aprendizajes.

Por su parte, Gabriel Vera, fundador de Azure Gráfica, brindó una presentación sobre estrategias de comercialización digital, mientras que Sergio García, del Instituto Tecnológico Universitario, expuso sobre los mitos y posibilidades de incorporar inteligencia artificial a los emprendimientos. Durante el encuentro también se habilitaron stands de productores, empresas y marcas locales, donde los asistentes pudieron conocer diferentes productos y propuestas innovadoras.

La actividad continuará este viernes, de 9 a 16, en el mismo establecimiento. La programación contempla una charla del emprendedor gastronómico César Muñoz sobre asociativismo y desarrollo local, y la participación de Federico Robello, fundador de la cadena de sangucherías Guchini, quien disertará sobre el uso de las redes sociales para impulsar marcas y negocios. Además, habrá un panel dedicado a los desafíos de las empresas familiares, la presentación audiovisual «Emprender Joven», realizada por estudiantes de la Escuela Ojo de Agua, y espacios abiertos al público para emprendedores y jóvenes innovadores.

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