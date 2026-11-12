Tupungato fue la sede de una importante reunión de empresarios, emprendedores e instituciones

El Hotel Turismo de Tupungato fue escenario de la segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento del Valle de Uco, una iniciativa que busca fortalecer los proyectos y negocios de la región a través de la formación y el intercambio de experiencias. La apertura contó con la participación del ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu; el intendente anfitrión, Gustavo Aguilera; su par de San Carlos, Alejandro Morillas, y representantes de las cámaras empresariales de Tunuyán y San Carlos, además de funcionarios y referentes del sector productivo.

La primera jornada incluyó capacitaciones sobre comunicación, comercialización digital e inteligencia artificial. Entre las propuestas se destacó la exposición del publicista Esteban Ruiz, quien abordó el storytelling como herramienta para construir relatos alrededor de productos y servicios. También se realizó una mesa de experiencias con jóvenes emprendedores del Valle de Uco, de los proyectos Descendientes de Viticultores de Montaña, Blend, Vitoloni Máquinas Industriales y Kalitko Yerbas, quienes compartieron sus recorridos, dificultades y aprendizajes.

Por su parte, Gabriel Vera, fundador de Azure Gráfica, brindó una presentación sobre estrategias de comercialización digital, mientras que Sergio García, del Instituto Tecnológico Universitario, expuso sobre los mitos y posibilidades de incorporar inteligencia artificial a los emprendimientos. Durante el encuentro también se habilitaron stands de productores, empresas y marcas locales, donde los asistentes pudieron conocer diferentes productos y propuestas innovadoras.

La actividad continuará este viernes, de 9 a 16, en el mismo establecimiento. La programación contempla una charla del emprendedor gastronómico César Muñoz sobre asociativismo y desarrollo local, y la participación de Federico Robello, fundador de la cadena de sangucherías Guchini, quien disertará sobre el uso de las redes sociales para impulsar marcas y negocios. Además, habrá un panel dedicado a los desafíos de las empresas familiares, la presentación audiovisual «Emprender Joven», realizada por estudiantes de la Escuela Ojo de Agua, y espacios abiertos al público para emprendedores y jóvenes innovadores.