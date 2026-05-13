Tupungato firmó el contrato para ejecutar el Acueducto Oeste: obra que ampliará el sistema de agua potable

A media mañana del martes el mandatario tupungatino en nombre de la Municipalidad concretó la firma del Contrato de Obra Pública para la ejecución del “Acueducto Oeste”, correspondiente a la ampliación del sistema de provisión y distribución de agua potable de la Cuenca San José – Villa Bastías.

La adjudicación fue otorgada a la Empresa San Guillermo S.A., luego del proceso de evaluación técnica y administrativa de las propuestas presentadas en el marco de la licitación pública. Con la empresa se fijó el 1 de junio como fecha de inicio de obras, y en estos días la compañía trabajará en la mediciones de arranque de obra y en formular el desarrollo del obrador.

El hecho de rubricar este acuerdo para el departamento es relevante para el presente y el futuro, al respecto el Intendente declaró, “Para nosotros es la fecha más importante. Hicimos la licitación, se presentaron oferentes, se hicieron todas las evaluaciones de las ofertas y bueno, se adjudicó una de las empresas. Esa empresa se llama San Guillermo Sociedad Anónima, fue la empresa que fue adjudicada para la iniciación de la obra. Para nosotros los tupungatinos es muy importante, comenzamos este máster plan de 25 años”.

El monto neto del Contrato representa una inversión económica de $2.086.665.581,70 -provenientes de los fondos de resarcimiento provincial– que permitirá fortalecer la infraestructura hídrica del departamento, acompañando el crecimiento urbano y mejorando la capacidad de abastecimiento de agua potable en sectores urbanos y rurales de Tupungato.

Según se desprende de la memoria técnica del proyecto dentro del pliego, la obra busca responder al importante crecimiento demográfico registrado en Tupungato durante las últimas décadas y garantizar un servicio acorde a las demandas actuales y futuras de la comunidad.

Sobre el plazo de un año para lograr la concreción completa de la obra, el funcionario aseveró, «estábamos hablando con la empresa, cómo podíamos hacer de acelerar las obras para que tengamos el agua lo más rápido posible y bueno, y beneficiar a todos los vecinos».