Tupungato fijó nuevas multas para quienes dejen escombros en la vía pública

La Municipalidad de Tupungato sancionó la Ordenanza N° 18, una normativa que busca garantizar la seguridad de los vecinos y la libre circulación en las calles y veredas del departamento.

La medida responde a la necesidad de actualizar costos que habían quedado desfasados frente a la inflación y de organizar la recolección con recursos municipales, amparándose en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, queda estrictamente prohibido depositar materiales de construcción o escombros que obstruyan el tránsito, fijando pautas claras para su retiro y sancionando los incumplimientos.

Retiro gratuito y límites para los vecinos

Hasta 1 m³ sin costo: La Municipalidad retirará de forma gratuita hasta un metro cúbico de materiales por frentista. El Departamento Ejecutivo informará a través de los medios oficiales el cronograma con los días, horarios y sectores asignados para que los vecinos coloquen los residuos en la acera.

Excedentes y contenedores: Si el volumen supera el metro cúbico, el frentista estará obligado a contratar contenedores debidamente señalizados bajo su propio cargo. Asimismo, podrá tramitar el servicio de retiro y pago correspondiente en el área de Rentas del Municipio.

Emplazamientos, multas y mecanismos de cobro

En los casos donde se detecten materiales acumulados en exceso sin la debida contratación de contenedores, la comuna notificará al vecino para que los retire por sus propios medios en un plazo máximo de 72 horas.

De no cumplir con el emplazamiento: