Tupungato está buscando a su Reina del Adulto Mayor 2025: cómo me inscribo

La Municipalidad de Tupungato inició oficialmente el proceso para elegir a la nueva Reina del Adulto Mayor 2025/2026, un rol que cada año reconoce y visibiliza a las mujeres del departamento que son referentes en sus comunidades. La futura soberana tendrá, como la actual reina, una agenda activa repleta de eventos sociales, culturales y provinciales.

A menos de un mes de la celebración de la Fiesta del Adulto Mayor, el Área del Adulto Mayor abrió la convocatoria para todas las tupungatinas de 60 años o más, con residencia mínima de dos años en el departamento. El espíritu del certamen apunta a destacar a mujeres que representen a sus barrios, grupos artísticos, espacios deportivos o centros de jubilados.

Desde el municipio remarcaron que todas las mujeres mayores interesadas están invitadas, sin distinción de trayectoria previa o pertenencia a instituciones formales. La propuesta busca seguir fortaleciendo el protagonismo de las adultas mayores en la vida comunitaria.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 1 de diciembre en la oficina del Área del Adulto Mayor, ubicada en el Anexo Municipal (Beltrán 43). La atención es de lunes a viernes, de 8 a 14, y las postulantes deberán presentar DNI original y fotocopia para acreditar edad y domicilio.

Con esta convocatoria, Tupungato vuelve a poner en valor la participación, la experiencia y el rol social de sus mujeres mayores, quienes cada año aportan identidad, historia y cercanía a la vida pública del departamento.