Tal y como lo venía realizando desde el año pasado, el Municipio a través del Área de Gestión Ambiental del Municipio -y gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mediante su Programa ProHuerta- pone a disposición de la comunidad semillas de estación para promover la siembra y autocultivo de especies en granos.

Las personas interesadas en poner en práctica esta noble tarea podrán acceder a una gran variedad de especies de forma gratuita y además podrán consultar y sacarse dudas para aprender/reforzar conocimientos sobre cómo llevar adelante una huerta en la oficina de Gestión Ambiental como en el INTA.

«Estamos muy contentos porque hay gente que ya nos estaba preguntando cuándo teníamos la próxima entrega y ya es la tercera porque justamente la gente se ha interesado mucho, así que no queríamos dejar de seguir con este vínculo para poder ayudar con este programa de ProHuerta del INTA para poder llegar a todas las casas de Tupungato» destacó la Coordinadora Celeste Zuñer.

Semillas disponibles

-Remolacha Detroit

-Habas Agua Dulce

-Rabanito Redondo

-Espinaca Amadeo

-Perejil Liso

-Cebolla Rama Corta

-Cebolla Valcatorce

-Arveja Onward

-Acelga Bressane

-Brócoli Calabrés

-Rúcula del País

-Repollo Corazón de buey

-Zanahoria Chantenay

-Coliflor Bola de Nieve

-Lechuga Divina

En cuanto a las experiencias de la comunidad Zuñer agregó: “Nos han mandado muchas fotos, algunos nos han comentado cómo las han hecho –en un surco, en un cajón, en una maceta-, lo han complementado con la generación de compost, entonces nosotros vamos articulando en este tipo de asesoramientos y nos involucramos en lo que la gente quiere desarrollar en sus casas, más con esta idea de poder generar su alimento”.

Días, horarios y lugar para retirar las semillas

De lunes a viernes, de 8 a 13h en oficina del Área de Gestión Ambiental (Av. Belgrano 348).

MANUAL PARA SEMBRAR

Si bien el paso del calor a la próxima llegada de los días «fresquitos» pareciera indicar que no es un buen momento para sembrar esto no es un impedimento, es decir, en otoño e invierno también se puede hacer huerta y como ya te contamos cuáles son las semillas de estación disponibles, ahora te compartimos un pequeño manual o tips para no fracasar en el intento.

El lugar

La elección de un lugar adecuado es clave no sólo para que la huerta sea productiva, sino que si está bien diseñada se ahorra tiempo en su posterior mantenimiento. Lo ideal es sembrar en un espacio soleado dado que la mayoría de las especies necesitan varias horas diarias de sol directo; y debe procurarse que los cultivos altos estén ubicados de tal forma que no impidan la llegada del sol a los más bajos.

Tierra y recipientes

Esta elección dependerá del espacio, si cuentas con pequeñas o grandes parcelas de tierra hay que aprovecharlas, realizar movimiento de la misma y prepararla con los suplementos adecuados; pero en caso de que no dispongas de mucho lugar se puede optar por macetas o recipientes y hay una gran variedad de opciones, no te limites: algunos de ellos pueden ser botellas plásticas, macetas, cajones, canteros de maderas, bateas, tachos, etc.; lo fundamental es que cuenten con un buen drenaje (agujeritos en la base para que escurra el agua excedente).

También es importante considerar el volumen del recipiente donde se plantará, las plantas con raíces más superficiales como el perejil o las verduras de hoja no se extienden más allá de los 10 cm; mientras que los tomates y repollos tienen raíces más profundas, por lo cual como máximo se debe pensar en un tamaño de 30 × 30 cm, o 40 × 40 cm, ejemplifica Daniela Barck (Ingeniera agrónoma y especialista en huertas).

Asimismo, en caso de no disponer de espacio suficiente para sembrar en dimensión horizontal, se puede ubicar la huerta en una pared soleada de forma vertical, procurando sembrar verduras de hoja como lechuga, perejil, achicoria, acelga y aromáticas herbáceas como tomillo, menta, orégano, entre otras, (elegir sustratos livianos y con buen drenaje).

¡A sembrar!

Siembra indirecta o almácigo: implica la germinación en un entorno protegido de condiciones adversas como heladas, vientos y lluvias, puede ser en mini macetas, semilleros, vasitos de yogurt, etc, y luego se procede al trasplante de las plántulas al lugar definitivo de cultivo. Esta opción es recomendable para semillas pequeñas como la remolacha, rábanos, entre otros. Y el trasplante se realiza cuando la plantita tiene el doble del tamaño del recipiente donde está.

Siembra directa: se colocan las semillas en su lugar definitivo de cultivo, maceta o jardín. Se recomienda este método para semillas grandes y fáciles de manipular como arvejas o especies que no se adaptan al trasplante como la zanahoria, perejil, espinaca, etc.

En estos casos la semilla debe estar colocada a una profundidad no más del doble del tamaño de la misma.

El riego

Los plantines pequeños necesitan poco riego pero con más frecuencia; los de mayor tamaño se riegan con más cantidad de agua pero con menos frecuencia.

El exceso produce condiciones para que prosperen enfermedades y la falta de humedad genera menor producción, mala calidad, floración anticipada.

La mejor hora para regar es por la mañana, ya que se minimiza la evaporación.

Otros tips

Puede ser muy práctico indicar la especie, fecha de siembra de las mismas y la cantidad de semillas.

El éxito de la huerta depende de la dedicación, del suelo, del agua y de la biodiversidad que se logre en el sitio.