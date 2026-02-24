Tupungato encendió el espíritu vendimial en Lavalle y brilló en el Paseo Federal

Con el clima vendimial ya instalado en toda la provincia, Tupungato dijo presente en una nueva edición del Paseo Federal que se desarrolla en Lavalle. El tradicional espacio reúne a los 18 municipios mendocinos en la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia, este año bajo el lema “90 cepas de una misma cosecha”.

El evento se lleva a cabo en el Predio Verde del Polideportivo de Lavalle, escenario que también será sede de la próxima Bendición de los Frutos. Allí, Tupungato abrió su participación con la presencia de su Reina departamental, Micaela Galdame, elegida el pasado 7 de febrero, quien recorrió el predio junto al intendente Gustavo Aguilera.

Ambos compartieron la tarde con turistas y vecinos que se acercaron a saludar a la soberana, tomarse fotografías y expresarle su apoyo. Las niñas fueron las más entusiasmadas, llevándose como recuerdo una imagen junto a su Majestad, en una postal que reflejó el espíritu festivo de la jornada.

Cerca de las 22, Tupungato tuvo su presentación oficial sobre el escenario principal. Allí, la Reina invitó al público a conocer el departamento y a sumarse a su celebración vendimial, destacando sus paisajes cordilleranos, la producción agrícola y vitivinícola, y la hospitalidad de su gente. En su mensaje, puso en valor la identidad local que distingue a la denominada “Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura”.

La propuesta artística estuvo a cargo del conjunto folklórico militar «Los Leones», perteneciente a la Banda Militar Talcahuano del Regimiento de Infantería de Montaña 11 “General Las Heras”. El espectáculo combinó música en vivo y danza tradicional, con chacareras, zambas y gatos que fueron ovacionados por el público, especialmente por la barra que acompañó a la Reina tupungatina.

El Paseo Federal continuará hoy y mañana, de 19 a 23 horas, con la participación de los 18 departamentos mendocinos. Cada uno expondrá su identidad cultural, su oferta turística y sus tradiciones, en un espacio que funciona como antesala y vidriera de la Vendimia, fortaleciendo la promoción de cada rincón de la provincia.