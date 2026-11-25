La Municipalidad de Tupungato -mediante la Dirección de Cultura- invita a las mujeres mayores de 18 años del departamento a participar de la Convocatoria a Reina Departamental de la Vendimia 2027.

Podrán postularse quienes cumplan con los siguientes requisitos:

-Ser mayor de 18 años

-Residir en Tupungato con una antigüedad mínima de 2 años

-Tener Secundario Completo

-Presentar Certificado de Buena Conducta

Para acreditar el cumplimiento de las condiciones, las aspirantes deberán presentar fotocopias de: DNI, Certificado Analítico y Certificado de Antecedentes Penales.

Inscripciones

Hasta el viernes 11 de diciembre

Lunes a viernes

8 a 14h

Salón de Actividades Culturales y Artísticas, calle 9 de Julio 175

Para más información, las interesadas pueden acercarse a la Dirección de Cultura del Municipio (calle 9 de julio 175) o comunicarse por los medios oficiales del Gobierno de Tupungato.

Quien es la actual reina de Tupungato

Tupungato eligió a Micaela Galdame, representante de Gualtallary, como nueva reina, tras imponerse con 44 votos en la elección final. La virreina departamental fue Delfina Cuello, representante de El Peral, quien alcanzó 27 votos.

La celebración se desarrolló bajo el lema “Historias de Pueblo y Vecinos” y propuso un recorrido por la memoria y la identidad del departamento. Más de 200 artistas participaron del espectáculo, que contó con música en vivo, elenco teatral y una puesta en escena de fuerte impronta local.