Tupungato empieza a cerrar el Programa Municipal de Verano

Son las últimas semanas de este Plan que a poco de cumplir dos meses en acción ha dejado buenos resultados. La propuesta incluyó el plan de natación, propuestas recreativas en los playones deportivos, espacios de rehabilitación, paseos al Camping Municipal, Ciudad de Mendoza y Tunuyán, este 2025/2026 tuvo una gran convocatoria de quienes gustan moverse y seguir con la actividad física durante todo el año.

El director de Deportes y Recreación, profesor Diego Guiñazu, destacó la participación de vecinos y vecinas desde el inicio del programa el pasado 15 de diciembre, “Estamos muy contentos de la gran convocatoria que hemos tenido en esta temporada 2025-2026. Incluso todavía sostenemos algunos turnos, sobre todo de adultos, aprovechando que el clima nos acompaña”.

El Plan no solo se desarrolló en el natatorio del Polideportivo Francisco Rizzo, sino que también articuló actividades en los playones deportivos distritales. Desde allí, dos veces por semana niñas y niños fueron trasladados de manera gratuita hasta el Polideportivo para realizar prácticas natatorias y de recreación.

En cuanto a la enseñanza, la Colonia abarcó desde niveles iniciales -con el objetivo primordial de que los participantes aprendan a defenderse en el medio acuático- hasta grupos avanzados con entrenamiento específico de natación que se animaron a una competencia intergrupos días atrás.

Además, este año se incorporó un trabajo articulado con el equipo de kinesiología del Poli, permitiendo que la pileta también funcione como espacio de rehabilitación y fisioterapia, beneficiando tanto a deportistas como a personas que requieren recuperación física.

Otro aspecto destacado de la temporada fue el cuidado del recurso hídrico. Se trabajó y se logró conservar el agua durante toda la temporada mediante la utilización de productos específicos para su mantenimiento, evitando el recambio permanente y promoviendo el uso responsable de un recurso fundamental para la comunidad.

La colonia de verano cumplió un rol clave como espacio de contención y socialización. Además de las actividades deportivas y recreativas diarias, se realizaron salidas a distintos puntos del departamento y la provincia, como el Manzano Histórico y el Estadio Malvinas Argentinas. Para los grupos de adultos se organizaron clases especiales y competencias internas que marcaron el cierre de la temporada.

“Invitamos a que cada año se sumen más participantes a estas prácticas que son tan buenas y estimulantes para el cuerpo y el ser humano”, concluyó Guiñazú promoviendo que en las nuevas ediciones haya más personas que acudan al centro deportivo para aprender, vincularse y pasar un verano a pleno.