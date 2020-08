Contienen más de 35 niños en el distrito del Peral-Tupungato en la crisis sanitaria y económica. Necesitan colaboración para poder continuar con el apoyo alimentario.

Rincón de Sueños nació hace 8 meses con el objetivo de ayudar a los niños vulnerables de la zona, y duplicaron su funcionamiento frente al contexto sanitario actual. “…Desde que arrancamos no pudimos parar e incluso continuamos en la pandemia aunque se nos puso difícil pero tratamos de cumplir…” anunció Noemí Castañar referente del merendero.

Además colaboran con calzado y ropa para niños

Noemí hace 4 años que recolecta calzado y ropa para los niños, debido a que observó la necesidad de los menores desde su rol como catequista, “…me tocó ver muchas situaciones que me dolieron en el alma, los chicos atravesaban las fincas para llegar hasta donde estaba y tenían sus pies mojados, en ese entonces no tenía como darles cosas para que se cambien, le sacaba a mi esposo y ponía a secar sus medias hasta que se iban. Empecé con una campaña de medias y ropa de abrigo, luego no pude parar más…” expresó.

Con el tiempo, Noemí inició con el merendero junto a su familia y hoy tiene compañeras que se suman al trabajo diario. En primera instancia comenzó con una merienda para los niños, en el tiempo de vacaciones les brinda el almuerzo porque la mayoría tiene acceso a los alimentos en la escuela y cuando surgió la pandemia optó por entregarles la cena, que es retirada por un representante de la familia para mantener las medidas de prevención por Covid-19.

Son 15 familias las que reciben contención desde Rincón de Sueños, aunque los números se alteran al transitar la crisis sanitaria. Un gran porcentaje son hijos de obreros rurales, al principio fueron 15 niños y hasta el momento la cifra supera los 35. “…Mayormente le damos para los niños porque no nos alcanza para todos, pero cuando se hace en cantidad se cocina para que compartan con los padres…”.

Las diversas familias fueron identificadas por Noemí e invitadas a recibir una vianda pero al pasar los días se sumaron miembros de la comunidad solicitando ayuda, fue así que la cantidad de asistidos se fueron multiplicando.

“…Cuando entran donaciones trabajamos lunes, miércoles y viernes, cuando no tenemos tratamos que sea una vez a la semana, últimamente es una vez…” manifestó angustiada.

Luchan por mantenerlo en funcionamiento

El merendero lucha para no cerrar sus puertas, aunque la crisis se siente cada vez más en el distrito. El sustento es a través de donaciones que les brindan miembros de la comunidad, tales como mercadería y carnes, esenciales para la elaboración de los alimentos diarios. “…nos mantenemos con la ayuda de la gente, no tenemos ayuda institucional, no manejamos dinero, todo lo hacemos con amor…”.

Al surgir casos positivos de COVID-19, Noemí tuvo miedo por ser persona de riesgo pero no le impidió llevar a cabo su acción solidaria y con todos los elementos de protección realiza su aporte social.

Para continuar con su contribución social necesita actualmente de donaciones debido a que la demanda es mayor, “…ocupamos verduras, mercadería y lo que más se dificulta es la carne, vitamina para los niños…” comentó emocionada.

Noemí transmitió a nuestro medio de comunicación que el Día del Niño fue atípico pero muchos la esperaron para poder festejarlo. Este año recibió donaciones de un grupo solidario de Bs. As. denominado “Pintó ayudar”, un grupo de California y la madrina del merendero “Nora” de San Juan; quienes aportaron para esta fecha. “…Gracias a ellos pudimos llegar a nuestros niños, también al Barrio el Progreso, Arco Iris y CONINFANCIA…”, zonas vulnerables del Departamento.

La entrega para esta fecha festiva fue diferente y lo expresó muy emocionada, “…Antes hacíamos un chocolate gigante y ahora tuvimos que entregarlo para que la mamá lo prepare en la casa, las mamás retiraron la bolsita con leche y chocolate, es difícil no tener el contacto con los niños. Entramos a un barrio y los chicos quisieron abrazarnos, es tan difícil decirles que no para cuidarlos…”. […]“…yo miro sus ojitos y me llena el alma, me pone mal ver el lugar donde están pero solo quiero ayudar…”.

Rincón de Sueños trata de sostenerse con el amor que reciben aunque las donaciones son esenciales para continuar su funcionamiento, “…Yo sé que estamos pasando un momento muy complicado, pero le pido a la gente que se sume y compartamos lo que tenemos, con un poquito cada uno vamos hacer mucho por los chicos, ahora me tocó en El Peral pero quien necesite puede contar conmigo…” finalizó.

CONTACTOS:

Facebook: Contá Conmigo.

Instagram: Rincón de Sueños.

Teléfono: 2622-694191