Tupungato: el escenario menos esperado por el oficialismo

Este 26 de octubre, el país vota representantes municipales, provinciales y nacionales.En Tupungato, cerca de 29 mil ciudadanos están habilitados para sufragar y se espera que la concurrencia sea superior al 55%.

Se entiende que mientras más votantes haya, más posibilidades tendrá Gustavo Aguilera de renovar sus tres bancas en juego, algo que sin resultados, es una incógnita.

La voz popular, de militantes, dirigentes y vecinos indican que la elección será dividida y el Concejo Deliberante de Tupungato podría tener varias fuerzas nuevas desde el 2026.

Los diferentes escenarios del Concejo Deliberante de Tupungato

El oficialismo, que compite junto a La Libertad Avanza ganaría dos ediles, misma cantidad que el Partido Justicialista. El concejal restante saldría de Nuevo Tupungato.

Otro de los escenarios es que Aguilera logre sus tres ediles y el resto de los partidos nombrados sumen solo uno.

Un poco más lejano en la realidad, pero aún posible, es que la división sea 2, 1,1,1, siendo este último de Provincias Unidas.