Josué Ormeño será el protagonista esta vez de un reconocimiento, luego de auxiliar a una familia que se había dado vuelta en ruta 88 de Tupungato. El dato que conmovió a la comunidad tiene que ver con que Josué iba camino a ser papá con su pareja, decidió ayudar y luego continuar con su recorrido hasta el hospital.

«El martes pasado mi mujer se dio vuelta con mis hijos en la ruta Tupungato-Tunuyán y primero la socorre un camión, luego la ayuda un bombero voluntario de Tupungato. La ayuda, le hace primeros auxilios a mi mujer y mis hijos hasta que llega la ambulancia, cuando llega la ambulancia dice me voy porque mi mujer está con contracciones estamos yendo al Hospital de Tunuyán, recordó Nicolás Loza, esposo y padre de las víctimas del accidente.

«Él se fue del lugar y fue papá, hemos seguido en contacto desde ese día», agregó Nicolás, quien se manifestó muy interesado por difundir la noticia de que Samuel será reconocido.

“Cuando uno hace algo por pasión, lo hace sin importar el momento. Siempre pienso que en el momento en que me metí en los bomberos, sé que no importa hacia dónde vaya o dónde esté, no dejo de ser bombero y si una persona necesita ayuda tengo que actuar en el instante”, contó Josué días después de la novedad.

Lo cierto es que la comunidad de Tupungato no ha olvidado este gesto y decidió rendir homenaje. El evento está previsto para este sábado 18:30 en la cancha de Juvenil en Tupungato.