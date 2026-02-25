Tupungato: dos operativos dejaron dos personas detenidas y plantas de marihuana secuestradas

En la última jornada, personal de la Unidad Especial de Patrullaje realizó controles preventivos en distintos puntos del departamento de Tupungato. Contexto en el que se secuestró marihuana y, en otro operativo, se detuvo a dos personas de 20 y 19 años.

El primer hecho se dio cuando los efectivos estaban realizando maniobras en el Barrio Brisas de Anchoris, vieron a una mujer con actitud extraña ingresar a su domicilio. Ante esto, los efectivos procedieron a identificarla y entrevistarla, momento en el que dijo “no quiero problemas con nadie, estás cosas eran de mi hijo que ya no vive acá conmigo”.

Seguidamente, la mujer de 47 años sacó 15 plantas de marihuana del interior del domicilio, por lo que se tuvo que dar intervención a la división de Lucha contra el Narcotráfico.

El segundo caso se dio en la madrugada del miércoles cuando personal de la Policía estaba realizando controles por la vía pública, hasta que observaron a dos masculinos intentando evitar al móvil policial entre las calles Urquiza y Río Las Tunas.

En ese momento, los efectivos detuvieron la marcha de estas personas para saber a qué se debía su actitud sospechosa y les terminaron encontrando herramientas que no lograron explicar de donde la habían sacado o por qué las llevaban consigo.

Tratándose de un gato hidráulico, una llave cruz, una tenaza, un destornillador y un alargue. Además de que, uno de ellos presentaba una medida pendiente con la Justicia.