Search
Instagram Facebook Twitter
2 - 2026-02-23T110547.080
recuperada

Tupungato: dos hombres fueron detenidos por circular en una moto robada

El operativo tuvo lugar mientras se desarrollaban controles de la Unidad de Patrullaje en calle Urquiza y Callejón Miranda

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje Tupungato, logró recuperar una motocicleta presuntamente robada y detener a dos individuos, uno de los cuales tenía droga en su poder. Fue durante un operativo de control preventivo realizado en las últimas horas.

El procedimiento se concretó mientras los efectivos realizaban patrullajes en la intersección de calle Urquiza y Callejón Miranda. En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de una motocicleta marca Hero, modelo Hunk 150cc, de color negra, en la que circulaban dos ocupantes.

Al momento de la identificación, el personal constató que el acompañante llevaba una bolsita y un billete de $1.000 con cocaína en su interior.

Tras la verificación del rodado, se detectó que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para circular: no poseía licencia de conducir, seguro ni cédula identificatoria del motovehículo. Además, la chapa patente colocada no coincidía con la motocicleta y el número de motor se encontraba limado, por lo que se presume que el vehículo sería robado.

Los dos individuos, de 28 y 20 años, fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

ETIQUETAS:

Tupungatodetenidosmotobienes robados

+ Noticias

rápido accionar

Un andinista asiático cayó 300 metros en el descenso del Aconcagua y tuvo que ser rescatado

Por: Redacción NDI

recuperada

Tupungato: dos hombres fueron detenidos por circular en una moto robada

Por: Redacción NDI

fuerte

Tunuyán: atropellaron a un ciclista menor de edad y quedó internado por TEC grave

Por: Redacción NDI

finge demencia

La doble vara de Hebe Casado: critica a los Félix por el gasto pero no a un aliado

Por: Ana San Martin

Obras

Ruta 7 hasta Chile: la Nación avanzó con la licitación

Por: Redacción NDI

EMOCIÓN

El Teatro Independencia presenta una cartelera renovada con espectáculos imperdibles

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter