Tupungato: dos hombres fueron detenidos por circular en una moto robada

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje Tupungato, logró recuperar una motocicleta presuntamente robada y detener a dos individuos, uno de los cuales tenía droga en su poder. Fue durante un operativo de control preventivo realizado en las últimas horas.

El procedimiento se concretó mientras los efectivos realizaban patrullajes en la intersección de calle Urquiza y Callejón Miranda. En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de una motocicleta marca Hero, modelo Hunk 150cc, de color negra, en la que circulaban dos ocupantes.

Al momento de la identificación, el personal constató que el acompañante llevaba una bolsita y un billete de $1.000 con cocaína en su interior.

Tras la verificación del rodado, se detectó que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para circular: no poseía licencia de conducir, seguro ni cédula identificatoria del motovehículo. Además, la chapa patente colocada no coincidía con la motocicleta y el número de motor se encontraba limado, por lo que se presume que el vehículo sería robado.

Los dos individuos, de 28 y 20 años, fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.