Tupungato digitaliza sus tasas: ya podés pagar el segundo bimestre 2025 de forma online

La Municipalidad de Tupungato informó que el próximo viernes 14 de noviembre vence el pago del segundo bimestre 2025 correspondiente a las Tasas por Servicio a la Propiedad Raíz y Derechos de Comercio. Este tributo representa un aporte directo al sostenimiento de los servicios públicos que incluyen recolección de residuos, limpieza, barrido, mantenimiento del arbolado y espacios verdes, conservación del pavimento e inspecciones generales.

En el marco de su programa ambiental de despapelización, el municipio implementó la digitalización total de los boletos de pago, por lo que ya no se distribuyen versiones impresas en domicilios particulares ni comerciales. Esta medida busca reducir el consumo de papel y modernizar la gestión pública.

Los contribuyentes pueden consultar, descargar y abonar sus tasas de manera virtual ingresando al sitio web oficial www.tupungato.gov.ar. En el apartado “Oficina Virtual”, deberán seleccionar “Rentas Online” y elegir la opción correspondiente: Inmueble y/o Comercio.

Para acceder al trámite es necesario ingresar con los datos personales (CUIT, Razón Social, Objeto o Padrón). Una vez descargado el boleto, se podrán visualizar los montos de capital, recargo, apremio, descuento y total general, según cada caso.

Quienes prefieran realizar el pago de forma presencial pueden acercarse a la oficina de Rentas dentro del Edificio Municipal (Av. Belgrano 348) o a la Delegación Municipal del Cordón del Plata, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. En ambos puntos se aceptan pagos en efectivo, con tarjeta de débito, crédito o mediante Mercado Pago.