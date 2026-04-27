Tupungato: derogaron la ordenanza que prohibía los cotos de caza en el departamento

El Concejo Deliberante de Tupungato sancionó una nueva ordenanza que deja sin efecto la normativa vigente desde 2013, la cual prohibía los cotos de caza en el departamento. El texto fue publicado este lunes 27 de abril en el Boletín Oficial de Mendoza.

De este modo, la medida quedó establecida en la Ordenanza 5/2026, con fecha del 16 de abril, donde se dispone de manera expresa: “Deróguese la Ordenanza N° 46/13 en todos sus términos”.

En sus fundamentos, la norma señala que la ordenanza anterior había “quedado obsoleta con respecto a la normativa vigente”, y remarca que “la legislación nacional y provincial habilita este tipo de actividades en todo el territorio provincial”.

En ese sentido, el texto menciona que “la Ley General del Ambiente Nacional N° 25.675 establece la obligación de adoptar medidas de gestión ambiental basadas en criterios de prevención, sustentabilidad y uso racional de los recursos”, y agrega que la normativa vigente “contempla el aprovechamiento y control de la fauna bajo pautas de manejo responsable”.

Además, se indica que a nivel provincial los Decretos N° 558 y 559 y la Resolución N° 017 “reconocen expresamente la necesidad de controlar aquellas especies que resultan perjudiciales, habilitando su manejo en todo el territorio provincial”.

¿Qué decía la ordenanza derogada?

La ordenanza 46/2013, que ahora fue derogada, prohibía en todo el territorio departamental la caza deportiva, incluidos los cotos de caza y todas las instalaciones similares cuyo funcionamiento “implique la muerte por medios violentos de especies autóctonas o implantadas para estas actividades“.

La ordenanza había sido sancionada luego de que en aquel entonces se difundiera en distintos medios de comunicación la existencia de un coto de caza en el departamento, el cual operaba sin la autorización del Municipio.

En ese contexto, y ante el aumento de este tipo de instalaciones en todo el territorio provincial, desde la Sociedad Mendocina Protectora de Animales tildaron de “vergonzoso” el crecimiento de este tipo de prácticas. “Es un animal vivo que va a sufrir para entretener a un humano. Es una locura, es cruel. La caza deportiva es una falacia. Esto no es un deporte, es un asesinato“.

La nueva ordenanza