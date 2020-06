Cada 28 de junio el colectivo LGBTIQ+ levanta su bandera para continuar con la lucha por los derechos que le corresponden a cada ser humano que habitan este mundo, pero que para ellos son vulnerados desde hace cientos y cientos de años e incluso hasta la actualidad.

Este año, debido a la pandemia por el COVID-19, las acciones fueron diferentes pero no perdieron su intensidad ni su objetivo, y por supuesto desde el Municipio tampoco dejaron pasar esta fecha conmemorativa para continuar promoviendo la igualdad, apoyo y respeto a un movimiento que ha hecho historia y conquistado muchos territorios.



Por ello el pasado lunes 29 –cumpliendo con el protocolo sanitario- el Intendente Gustavo Soto junto a la Coordinadora del Área de Diversidad Sexual de la Provincia, Fernanda Urquiza; el Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta; la Presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del HCD, Carmen Di Cesare; el Director de Desarrollo Social, Iván Battaglia; la Coordinadora del Área de Diversidad y Género del Municipio, Rita Moyano; la Coordinadora del Área Sanitaria, Mariángeles Olmedo y parte del equipo interdisciplinario de la Dirección de Desarrollo Social, dejaron pintado en la Plaza departamental Gral. San Martín, el primer banco de la diversidad “para hacer visible la inclusión que tienen las personas del Colectivo dentro de las actividades y las políticas públicas del Municipio de Tupungato” explicó la Coordinadora Moyano

La funcionaria agregó: “Es un banco con los colores de la bandera arcoíris que es con la bandera que se representan las personas del Colectivo y es para atraer al vecino no solo a sacarse una foto, sino para hacer reflexión de que aún hay muchas personas que sufren discriminación, que sufren falta de respeto y que hay personas que llegan hasta sufrir violencia física por su orientación sexual, esto ya no podemos permitirlo más y desde el Municipio seguimos trabajando para promover la tolerancia y el reconocimiento de los derechos de estas personas”.Asimismo este banco de la diversidad se encuentra al lado de otro, pero de color rojo, que se pintó en noviembre del 2018 en el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer (que se conmemora cada 25 de noviembre) no solo a modo de memoria, sino también como herramienta de concientización y prevención de esta aberrante problemática.



Por su parte la Coordinadora del Área de Diversidad de la Provincia expresó: “Poder tener un acto tan significativo como es el de este banco que inauguramos este día, la verdad que le da una altura a la Municipalidad y una altura a los tupungatinos, sin dudas, de la amplitud que hay al respecto” y destacó: “Tal vez estas acciones, como es un banco, para muchos no signifique nada pero para las personas que pertenecemos al Colectivo significa un montón y esto justamente nos referencia a que el Municipio está de acuerdo con esta política y tiene una respuesta concreta a las personas”.



Es importante destacar y recordar que la comuna local viene trabajando exhaustivamente por la igualdad de derechos, y el sólo hecho de contar con el Área de Género y Diversidad es un paso y una herramienta fundamental para acompañar y ser un medio para denunciar las injusticias que viven las personas del colectivo, pero también que ha permitido darles el lugar que les corresponde.



“Esta es una gestión que no solamente en el discurso apoya estas reivindicaciones de los derechos, sino que lo hace también en las acciones… y tenemos que, valga la redundancia, con orgullo decirlo y como Intendente, que mi gestión desde que asumí allá por el 2015 -y que hemos continuado en este segundo mandato- hacemos del reconocimiento y la garantía de los derechos algo real, concreto y que se trasunta en medidas que han beneficiado al Colectivo” fueron las palabras del Mandatario Local.

Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+

Origen de la festividad



El origen de esta festividad se remonta a 1969 en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York cuando un grupo de travestis, lesbianas y gays resistieron con piedras y botellazos una razzia de la policía en un pub llamado «Stonewall Inn». Esta revuelta, se prolongó por varios días dejando como resultado detenciones y violencia física y verbal a las personas involucradas; siendo esta fecha un disparador para la organización e historia del Movimiento que persigue la reivindicación de los derechos de la comunidad.



MATRIMONIO IGUALITARIO

En Argentina en julio de 2010 se aprobó y legalizó el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y se convirtió en el primer país de América Latina en alcanzar este logro, en mayo del año 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género y estas son sólo algunas, pero inmensas conquistas que ha logrado esta comunidad. Pero lo más importante es la convicción y la fortaleza para continuar conquistando derechos y espacios.

«Una parte del progreso social implica entender que una persona no queda definida únicamente por su sexualidad, raza o género» Timothy Donald Cook, más conocido como Tim Cook, actual director ejecutivo de Apple Inc.