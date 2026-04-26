Tupungato: dejó el auto estacionado y cuando fue a buscarlo se lo habían robado

En la noche de este sábado, pasadas las 23, personal de la Policía dio intervención a un nuevo hecho delictivo en el departamento de Tupungato. Más específicamente sobre la calle Liniers entre Rivadavia y Lamadrid del centro departamental.

Allí, un joven de 28 años estaba conduciendo su auto Chevrolet Classic, cuando decidió estacionarlo sobre Liniers con todas las medidas de seguridad activas.

Ante esto, el hombre se retiró del lugar y llegó horas más tarde para darse cuenta que delincuentes desconocidos habían robado su vehículo.

Por el momento la Policía está trabajando en investigaciones junto a la Oficina Fiscal para dar con el vehículo robado.