Frente al riesgo inminente de colapso en su red de captación de agua subterránea, el Concejo Deliberantede Tupungato sancionó la ordenanza 38, mediante la cual declaró la Emergencia Hidráulica y de Servicios de Agua Subterránea en todo el departamento por un plazo de 180 días corridos.

La normativa, que contempla la posibilidad de ser prorrogada por otros 90 días previa justificación técnica ante el cuerpo legislativo, busca garantizar el abastecimiento continuo de agua potable y de irrigación en las distintas localidades y distritos tupungatinos, evitando demoras burocráticas ante fallas críticas en el suministro.

Diagnóstico crítico de la infraestructura

Según los fundamentos de la ordenanza, el sistema de pozos y perforaciones que abastece al municipio atraviesa un estado crítico debido al agotamiento de la vida útil de sus equipos electromecánicos y el desgaste de los motores sumergibles. A esto se suman problemas estructurales, como cambios en la morfología de los pozos y la sedimentación progresiva de las camisas de entubado.

Los informes técnicos preliminares advierten además sobre:

Severas variaciones hidrogeológicas: descensos pronunciados en los niveles estáticos y dinámicos de los acuíferos.

Fallas eléctricas: desperfectos frecuentes en los tableros de comando provocados por las fluctuaciones de tensión en la red eléctrica.

Esta combinación redujo drásticamente la presión y el caudal inyectado a la red de distribución, afectando con mayor fuerza a las zonas rurales alejadas, familias vulnerables, escuelas y centros de salud.

Desde el Concejo señalaron que sin intervenciones inmediatas, como encamisados, desarenado, recambio de electrobombas y adecuación de tableros de frecuencia, las perforaciones activas corren riesgo de inutilizarse por completo, lo que implicaría un costo de reposición sumamente elevado para las arcas municipales.

Dado que los plazos de las licitaciones ordinarias resultan incompatibles con la urgencia que demanda extraer y reparar maquinaria pesada subterránea, la Ordenanza 38 otorga herramientas excepcionales al Departamento Ejecutivo Municipal: