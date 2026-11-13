Tupungato cumple 168 años: las recomendaciones para disfrutar de los festejos

En el marco del mes de festejos por el cumpleaños departamental este fin de semana se viene un gran festival popular con la presentación de Los Nocheros y Banda XXI, además de contar con los tradicionales ranchos típicos, a cargo de las promociones estudiantiles, el paseo artesanal y de emprendimientos que conformarán un espacio de encuentro que permitirá disfrutar de la identidad, los sabores y el talento de Tupungato.

La Municipalidad de Tupungato recuerda a vecinos y visitantes que, durante los festejos por el 168° Aniversario del departamento, previstos para este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, habrá elementos que estarán permitidos y otros que no podrán ingresar al predio.

SÍ SE PODRÁ INGRESAR CON:

Reposeras y sillas.

Equipo de mate.

Hieleritas.

NO ESTARÁ PERMITIDO EL INGRESO CON:

Bebidas alcohólicas.

Elementos punzocortantes.

Recipientes de vidrio.

Pirotecnia.

Aerosoles.

Recomendaciones

Se aconseja contar con protector solar, botellita de agua y sombrero o gorra.