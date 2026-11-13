Search
Instagram Facebook Twitter
20261007125605
168 años de vida

Tupungato cumple 168 años: las recomendaciones para disfrutar de los festejos

Este fin de semana se viene un gran festival popular y la organización brindó detalles de que tener en cuenta para disfrutar de los shows.

En el marco del mes de festejos por el cumpleaños departamental este fin de semana se viene un gran festival popular con la presentación de Los Nocheros y Banda XXI, además de contar con los tradicionales ranchos típicos, a cargo de las promociones estudiantiles, el paseo artesanal y de emprendimientos que conformarán un espacio de encuentro que permitirá disfrutar de la identidad, los sabores y el talento de Tupungato.

La Municipalidad de Tupungato recuerda a vecinos y visitantes que, durante los festejos por el 168° Aniversario del departamento, previstos para este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, habrá elementos que estarán permitidos y otros que no podrán ingresar al predio.

SÍ SE PODRÁ INGRESAR CON:

  • Reposeras y sillas.
  • Equipo de mate.
  • Hieleritas.

NO ESTARÁ PERMITIDO EL INGRESO CON:

  • Bebidas alcohólicas.
  • Elementos punzocortantes.
  • Recipientes de vidrio.
  • Pirotecnia.
  • Aerosoles.

Recomendaciones

  • Se aconseja contar con protector solar, botellita de agua y sombrero o gorra.
  • Ante posibles lluvias se recomienda llevar paraguas, piloto o impermeable y bolsas impermeables para proteger celulares, documentación y otros objetos personales.

ETIQUETAS:

recomendaciones168° aniversarioTupungato

+ Noticias

168 años de vida

Tupungato cumple 168 años: las recomendaciones para disfrutar de los festejos

Por: Agustin Zamora

amistoso internacional

Viernes de Selección: a qué hora y dónde ver el partido de Argentina vs. Uruguay

Por: Redacción NDI

agenda

Dos importantes bandas llegarán a Tupungato por su aniversario 168: artistas confirmados y precios

Por: Redacción NDI

Luto y dolor

Murió un integrante de DesaKTa2 tras un terrible accidente: la banda suspendió su show en Córdoba

Por: Agustin Zamora

boletín oficial

El Gobierno frenó los descuentos sindicales a favor de ATE para enfermeros afiliados a Ampros

Por: Belén García

Solidaridad

Los Lobitos de Vista Flores: una cancha de tierra, 48 chicos y un sueño que pide ayuda

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter