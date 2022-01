Después de casi dos años -y adecuándose a los protocolos vigentes- Tupungato vuelve a vivir la Fiesta del Adulto Mayor.

Este sábado la actual soberana Gladys Lizarde, electa en agosto del 2019, dejará sus atributos para dar lugar a la nueva representante departamental de la tercera edad.

El evento -con entrada gratuita pero con cupos limitados- se realizará el próximo sábado 29 de enero a las 20h en el Salón de Actividades Artísticas y Culturales (ubicado en calle 9 de Julio 175) donde además habrá show en vivo a cargo de los talentosos Daniel Suarez y Gastón Suarez.

«Nos pone muy feliz que el adulto mayor siga participando, siga activo y que tenga una representación en el Departamento, esto no ocurre sólo en Tupungato sino que en toda la Provincia, dándole un lugar de importancia al adulto mayor que a parte conforma todas las actividades institucionales del Departamento» expresó el Coordinador a cargo, Fabricio García.

Las candidatas

Seis mujeres tupungatinas, entre 60 y 70 años, son las candidatas que participarán de la elección 2022, ellas son:

Candidata N° 1: Rosa Sosa

Rosa Sosa Candidata N° 2: Hilda Dellac

Hilda Dellac Candidata N° 3: Nancy Bustos

Nancy Bustos Candidata N° 4: Miriam Rossini

Miriam Rossini Candidata N° 5: Teresa Muñoz

Teresa Muñoz Candidata N° 6: Nilda Castillo

En diálogo con las postulantes, Hilda contó: «Me alentaron mis hijos, me siento muy feliz y me encanta porque es una experiencia muy linda». Teresa comentó: «Voy a participar con mucha alegría, voy a dar lo mejor de mí». Miriam recordó: «Fui Reina de Tupungato a los 17 años, sería un gusto poder representar ahora al adulto mayor». Nilda expresó: «He terminado la primaria y he salido abanderada provincial y quiero seguir el secundario, a mi me gusta dialogar con los adultos mayores, charlar». Rosa: «Siempre he estado empapada con Vendimia, he sido representante de reinas de El Peral y ahora me toca estar de este lado que es una nueva experiencia, una puede ser reina con la edad que tiene y feliz porque podemos hacer nuevas amigas, nuevas compañeras. Nancy desea: «Vivir la experiencia, verlo como nosotros vemos a las chicas en la Vendimia, es algo nuevo».

Retiro de entradas

Las entradas están disponibles a partir de hoy -miércoles 26 de enero- y los cupos son limitados; las personas interesadas en adquirirlas deben retirarlas en el Área del Adulto Mayor ubicada en el Anexo Municipal (calle Beltran 43) con fecha límite hasta el viernes 28, en horario de 8 a 13h.

Esta actividad que lleva adelante la Municipalidad de Tupungato, tiene como objetivo dar el lugar que se merecen las personas de la tercera edad que demuestran a diario su estado activo y participativo. La elección de la Reina del Adulto Mayor, se vive como una fiesta donde los protagonistas son ellos y donde pueden reunirse para disfrutar con familiares, amigos y vecinos, quienes además son los encargados de elegir a la nueva soberana ya que el voto lo tiene el público presente; por lo que es importante asistir con el DNI.