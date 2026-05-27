Tupungato controlará monopatines eléctricos y aplicará suculentas multas a los infractores

La Municipalidad de Tupungato comenzará a aplicar multas a quienes incumplan la reglamentación vigente para circular en monopatines eléctricos en la vía pública. La medida se enmarca en la Ley Provincial 9333/2021, que regula el uso de este tipo de vehículos en todo el territorio mendocino.

Desde el municipio recordaron que la normativa establece una serie de requisitos obligatorios para los usuarios y anticiparon que se realizarán controles para verificar su cumplimiento. En caso de infracciones, los conductores podrán ser sancionados con multas que variarán según la gravedad de la falta.

De acuerdo con la escala informada por la comuna, las infracciones leves tendrán una multa de 25.000 pesos, las graves ascenderán a 175.000 pesos y las gravísimas llegarán a 250.000 pesos. Además, en casos de concurso de infracciones, la sanción podrá alcanzar los 375.000 pesos.

Entre las condiciones exigidas por la legislación se encuentra la edad mínima de 16 años para conducir monopatines eléctricos y la prohibición de transportar más de una persona por vehículo. Además, los rodados deben contar con sistema de frenos en ambas ruedas, bocina o timbre y elementos reflectantes.

La normativa también obliga a portar DNI, utilizar casco homologado y respetar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. En cuanto a la iluminación, se exige una luz blanca delantera y una roja trasera para circular.

Otro de los puntos destacados es la prohibición de transitar por veredas, además de la obligación de respetar el sentido de circulación establecido para las calles y avenidas.

Desde la comuna señalaron que el objetivo de los controles es reforzar la seguridad vial y promover una convivencia ordenada entre peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios de esta movilidad eléctrica.