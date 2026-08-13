Tupungato conmemorará el paso a la inmortalidad de San Martín con dos actos oficiales

La Municipalidad de Tupungato organizó una serie de actividades para conmemorar el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Las propuestas se llevarán a cabo el viernes 14 y el lunes 17 de agosto, con el objetivo de rendir homenaje al Libertador de América y mantener vigente su legado histórico.

El primer encuentro será el viernes 14 de agosto a las 14.30, en la Escuela Juan García del Río, ubicada en el distrito El Zampalito. El acto contará con la participación de la Banda Militar Talcahuano, del Regimiento de Infantería de Montaña 11 “General Las Heras”, que acompañará la ceremonia con interpretaciones patrias. Además, alumnos de cuarto grado realizarán la Promesa de Lealtad a la Bandera Provincial, uno de los momentos centrales de la jornada.

Las actividades continuarán el lunes 17 de agosto a las 10, con el izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera Provincial en la Plaza Departamental General San Martín. La ceremonia recordará la figura del Padre de la Patria en la fecha que conmemora su paso a la inmortalidad, reafirmando los valores que inspiraron su lucha por la independencia.

Desde el municipio y la comunidad educativa de la Escuela Juan García del Río invitaron a vecinos y vecinas a participar de ambos encuentros, con el propósito de homenajear a San Martín y transmitir a las nuevas generaciones los principios de trabajo, respeto y compromiso que marcaron su legado.