Tupungato confirmó su participación en el Paseo Federal de Lavalle

En el marco de las tradicionales celebraciones que engloba la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 “90 cosechas de una misma cepa”, Tupungato participará del Paseo Federal, que se desarrollará los días 23, 24 y 25 de febrero, de 19 a 23h, en el Predio Verde del Polideportivo Municipal del departamento de Lavalle.

El evento, organizado por la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, tiene como objetivo que cada municipio exhiba su identidad cultural y turística ante mendocinos y visitantes, a través de stands temáticos y presentaciones artísticas.

Durante las tres jornadas del Paseo Federal, la Reina Departamental de la Vendimia de Tupungato 2026, Micaela Galdame, estará presente en el predio compartiendo con vecinos y turistas la cultura, historia y costumbres del departamento.

Presentación artística de Tupungato

El municipio contará con un espacio escénico para desplegar su propuesta artística integral con la presencia del conjunto musical «Los Leones» y presentará a su soberana vendimial, Micaela Galdame, resaltando la esencia cultural y productiva del departamento. La soberana será protagonista de la presentación escénica y participará en las actividades institucionales y en el stand turístico de Tupungato, espacio donde se exhibirá la identidad local mediante juegos, sorteos, degustaciones de vinos, entre otras propuestas.

El Paseo Federal es uno de los espacios más visitados de la previa vendimial, que en un solo lugar reúne patrimonio, tradición y cultura de toda la provincia permitiendo interactuar con los 18 municipios y vivir una experiencia cultural abierta y gratuita.