oportunidad

Tupungato confirmó las fechas para realizar el curso de Manipulación de Alimentos en marzo

Abren las inscripciones para quienes necesiten tomar la capacitación para que una vez aprobado el examen puedan obtener el carnet habilitador como manipuladores, documento que tiene 3 años de vigencia.

Quienes requieran tomar el Curso de Manipulación Segura de los Alimentos en primer lugar deberán gestionar el boleto de pago de la tasa correspondiente, acercándose a la Oficina de Rentas que se encuentra en el edificio municipal (Av. Belgrano 348), abonar dicho canon en Tesorería que funciona en la misma dirección con atención de lunes a viernes de 7 a 13h; o pagarlo en la delegación municipal del distrito Cordón del Plata (calle El Álamo y Salvador Vidal). Otro medio de pago es de forma virtual a través del siguiente enlace Pago de Tasa.

El siguiente paso es completar el formulario online a través de la página oficial del Municipio, haciendo clic sobre el banner específico al Curso en la página web www.tupungato.gov.ar, que los guía al Formulario de Inscripción.

Una vez finalizada la inscripción, desde el Área de Bromatología envían a los inscriptos un Manual de estudio, a través del correo electrónico declarado, el cual tienen que llevar leído previo a la capacitación para ver si surge alguna duda y evacuarla durante el curso y como cierre se toma la evaluación escrita.

Quienes no cuenten con conexión a internet, o se les imposibilite realizar la inscripción on-line, pueden acercarse personalmente, en horario administrativo, a la oficina de Bromatología que funciona en el primer piso de edificio municipal para concretarla.

Curso

  • Martes 10 y 17 de  marzo
  • 8.30 a 12.30h
  • Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060)

Renovación de Carnet

  • Martes 31 de marzo
  • 8.30h
  • Hotel Turismo Tupungato

