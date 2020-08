Se trata de un joven tupungatino que pudo realizar la partida de nacimiento y cambiar su identidad de mujer a hombre, bajo la ley 26.746 que establece el “Derecho a la Identidad de Género de las personas”.

El día martes el Registro Civil del Departamento de Tupungato fue testigo del trámite realizado por el primer menor que cambió su identidad de género. Su tío Cesar Cuello inició una campaña de reflexión para concientizaren las redes sociales que consiste en la publicación de imágenes producidas con el interrogante ¿Cuál es la Diferencia?.







En el país la ley ampara el reconocimiento de la identidad y garantiza el desarrollo libre como personas conforme a la identidad de género, recibir un trato digno con dicha elección y ser identificado con el nombre de pila, propia imagen y sexo.

El objetivo de la campaña es concientizar en la comunidad, “…Quería mostrar a la gente que somos libres de elegir. Deben empezar a reflexionar y cambiar la manera de pensar, no hay nada de malo. Son decisiones que puede tomar cualquier ser humano…” expresó César a nuestro medio de comunicación.

El primer impacto se generó en su grupo íntimo de amigos en las redes, pero las respuestas fueron de apoyo a la reflexión. “…la idea es empezar por los vínculos más cercanos pero que lindo sería que todo el Departamento hable de género y sobre todo lo respete, quiero un mundo donde nadie discrimine a mi sobrino y mucho menos efectúen violencia contra él…” mencionó.

La publicación en Facebook e Instagram anunció:

“…Soy César, muchos de ustedes me conocen de diversos lugares. Hoy vengo hablar de LIBERTAD, con mucho orgullo mi sobrino de 13 años decidió hacer el trámite sobre su IDENTIDAD DE GÉNERO, como tío quise transmitir mi apoyo y concientizar a través de estas imágenes.

Hoy todos deberíamos preguntarnos ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?, y es lo que trato que REFLEXIONEMOS con esta pequeña campaña. Vos podes sumarte y hablar como yo de aquello a lo que muchos le tienen miedo.

SEAMOS LIBRES DE ELEGIR, nadie debería cuestionarnos, nadie debería discriminar, todos podemos tomar las decisiones que deseamos.

YO RESPETO Y ACOMPAÑO EL PROCESO DE EJERCER TU DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO…”.

El tío comentó que reflexionar no fue fácil para él, antes de conocer la decisión de su sobrino sus pensamientos no eran los mismos. “…yo antes era muy cuadrado, pero hay mucho que desconocemos, me tocó de cerca y quiero apoyar de esta manera, sé que hay gente que lo va a entender y sé que las críticas serán múltiples, hasta malos entendidos, pero acá lo importante es que somos libres de elegir…”.

A través de imágenes invita a la reflexión y son producciones propias que realizó con su grupo de amigas, “…yo apoyo a mi sobrino desde mi lugar, sin ofender a nadie, estoy orgulloso y feliz de que mi sobrino ejerció su derecho, los invito a sumarse porque ustedes también pueden concientizar…” finalizó.