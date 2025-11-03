Tupungato comenzó los festejos de su Aniversario con la 12° edición de la tradicional Cabalgata al Cristo Rey

Con espíritu de fe, tradición y comunidad, este 2 de noviembre se llevó a cabo la 12ª edición de la Cabalgata al Cristo Rey, una de las celebraciones más esperadas por los vecinos y vecinas de Tupungato. Alrededor de 150 jinetes participaron de esta jornada que trazó una huella desde el corazón de la ciudad hasta conectar con el majestuoso monumento que corona los cerros del departamento.

Pasadas las 9.30h, la tropilla partió desde la Plaza departamental, encabezada por la Reina de la Vendimia de Tupungato, Julieta Renzi, quien acompañó el recorrido a caballo junto a los jinetes locales. El trayecto incluyó el paso por Avenida Belgrano, continuando por Belgrano Norte, Villa Bastías, y luego por caminos rurales que conectan con calle Meli de San José, hasta llegar a calle La Gloria, para finalmente tomar la Ruta Provincial 86 camino a Los Cerrillos, ascendiendo hacia el Cristo Rey, símbolo de fe y orgullo tupungatino.

Al llegar a la cima, los participantes recibieron la bendición del sacerdote Alejandro Squizziato, en un emotivo momento de agradecimiento y oración por el nuevo año del departamento. La celebración continuó con la presentación del conjunto «Alma Criolla» y el «Dúo Méndez Salinas», quienes compartieron danzas y música tradicional.

Más tarde, en la zona de La Enramada, los jinetes y acompañantes disfrutaron de un almuerzo criollo con asado y empanadas, mientras seguían los espectáculos artísticos a cargo de Miguel Barrera «El Catamarqueño» y «Troveros de Uco». El brindis con vino, los rasguidos cuyanos y los gritos de alegría pusieron el cierre perfecto a una jornada colmada de tradición, identidad y camaradería.