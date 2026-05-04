Tupungato celebró su identidad con el Festival de la Nuez y los Vinos de Altura

Tupungato vivió un domingo distinto con la cuarta edición del Festival de la Nuez y de los Vinos de Altura, una propuesta que ya se consolida como una de las celebraciones más representativas del calendario local. La convocatoria masiva y el clima festivo reafirmaron el crecimiento sostenido del evento, que combina identidad cultural, impulso productivo y atractivo turístico.

La jornada comenzó con el tradicional paseo peatonal sobre avenida Belgrano, donde emprendedores y artesanos desplegaron su creatividad en cada puesto (con productos elaborados en la región y propuestas originales). A la par, bares y restaurantes salieron a la calle para ofrecer menús especiales (generando un circuito gastronómico que acompañó el movimiento durante todo el día).

Con el correr de la tarde, el escenario principal tomó protagonismo con una grilla artística que reunió talento local y regional. La música y la danza fueron el corazón del festival, con presentaciones que mantuvieron al público hasta el cierre, pese a las bajas temperaturas (cerca de las 22 horas el termómetro marcaba apenas 5 grados).

El evento también tuvo una fuerte participación juvenil. Estudiantes de promociones 2026 dijeron presente con propuestas gastronómicas y producciones audiovisuales (impulsadas por el Área de Juventudes), sumando una mirada fresca a la celebración y reforzando el sentido de pertenencia.

En ese marco, se rindió homenaje al Día del Trabajador y al Día Internacional de la Danza, integrando reconocimiento y cultura en una misma jornada. El festival volvió a demostrar que es mucho más que un evento: es un espacio que fortalece la comunidad, impulsa la producción local y proyecta a Tupungato desde sus raíces.