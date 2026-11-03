Tupungato celebró los primeros 35 egresados de la Escuela Municipal de Oficios

La Escuela Municipal de Oficios de Tupungato alcanzó sus primeros 35 egresados, luego de completar los talleres de Sublimado e Introducción al Sonido, dos propuestas orientadas a desarrollar habilidades con potencial salida laboral. La entrega de certificados se realizó este lunes por la tarde en el Centro Regional Universitario, con la presencia de familiares y amigos que acompañaron a los participantes.

El acto contó con la participación del intendente Gustavo Aguilera y la directora de Educación, Laura Ravinale, quienes destacaron el compromiso de los vecinos que destinaron parte de su tiempo a completar las capacitaciones. Durante el encuentro, el jefe comunal expresó su satisfacción por este primer grupo de egresados y señaló: “Esta escuela nació para darle herramientas y conocimientos a las personas de nuestro querido Tupungato, para que puedan seguir trabajando en su oficio o animarse a desarrollar un emprendimiento propio”.

Las formaciones tuvieron una duración aproximada de un mes y estuvieron enfocadas en dos áreas diferentes. El taller de Introducción al Sonido permitió incorporar conocimientos técnicos vinculados al trabajo detrás de escena en eventos y espectáculos, mientras que el de Sublimado brindó herramientas para quienes buscan iniciar o fortalecer un emprendimiento desde sus hogares.

Bajo el lema «Hacer, aprender, crecer», la Escuela Municipal de Oficios continuará ofreciendo alternativas de capacitación para los vecinos de Tupungato. En los próximos días se realizarán nuevas entregas de certificados correspondientes a los talleres que todavía se encuentran en desarrollo.