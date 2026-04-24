Tupungato celebró el Día del Libro con talleres que sorprendieron por su convocatoria

En el marco del Día Internacional del Libro (23 de abril), Tupungato fue escenario de una jornada cultural que logró convocar a vecinos de todas las edades. La propuesta, impulsada por el Municipio, incluyó actividades simultáneas orientadas a fomentar la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje y encuentro.

Uno de los espacios destacados fue el taller infantil “Poesía en almohada” (coordinado por la escritora Lorena Rueda), donde más de 20 chicos participaron en un entorno lúdico. Entre almohadones, pijamas y linternas, los niños compartieron lecturas y juegos con palabras, en una experiencia que apuntó a fortalecer el vínculo afectivo con los libros desde edades tempranas.

En paralelo, adolescentes y adultos formaron parte de una masterclass dictada por el profesor Mario Miranda. La actividad se organizó en distintas etapas (introducción a la fecha y referentes literarios, producción grupal de cuentos y un ejercicio de “poesía oculta”), lo que permitió que los participantes no solo aprendieran, sino también compartieran sus propias creaciones. El intercambio entre generaciones enriqueció la experiencia colectiva.

Desde el área de Cultura destacaron el impacto positivo de la jornada y remarcaron la importancia de generar estos espacios presenciales (en un contexto atravesado por la tecnología). El objetivo fue recuperar hábitos como la lectura en papel y la escritura manual, prácticas que han perdido terreno frente a los dispositivos digitales.

Además, se puso en valor el rol de las bibliotecas locales (como espacios abiertos y accesibles para la comunidad). Invitaron a los vecinos a acercarse, asociarse y redescubrir el placer de leer, consolidando a la lectura no solo como una herramienta educativa, sino también como un puente para la creatividad y el encuentro social.