Tupungato celebra su Vendimia 2026 “Historias de Pueblo y Vecinos” este fin de semana

Tupungato se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del calendario vendimial con la realización de “Historias de Pueblo y Vecinos”, la Vendimia Departamental 2026. El evento tendrá lugar este sábado 7 de febrero en el Teatro Griego Municipal y será la antepenúltima fiesta de la cosecha en la provincia, en un año especial en el que Mendoza celebra los 90 años de la Vendimia.

La propuesta artística pondrá en escena la identidad, la cultura y las tradiciones del departamento, acompañando a los productores vitivinícolas y rindiendo homenaje a la historia colectiva del pueblo tupungatino. El acceso al predio se habilitará desde las 19 en el Camping Municipal de El Peral, donde el público podrá disfrutar de un patio de comidas y un paseo de artesanos antes del inicio del espectáculo central.

La previa comenzará a las 20 con el sorteo de los números de DNI que habilitarán al público a votar, seguido por un show folklórico a cargo del conjunto Acorde Campero. A las 21 se realizará la Bendición de los Frutos, uno de los momentos más emotivos de la noche, marcada este año por la compleja realidad que atraviesa el sector agrícola. Luego dará inicio el libreto vendimial y, finalmente, mediante el tradicional canto de votos, se conocerán la Reina y Virreina Departamental 2026.

Cc: Federico Aloi.

Siete jóvenes representan a los distritos de Tupungato y sueñan con portar los atributos vendimiales: Giuliana Platese (San José), Rocío Espósito (La Carrera), Jesica Cisterna (Ciudad), Delfina Cuello (El Peral), Martina Torres (La Arboleda), Micaela Galdame (Gualtallary) y Lourdes Cassatta (Villa Bastías).

Con el objetivo de garantizar la participación de toda la comunidad, el Municipio dispuso recorridos gratuitos de colectivos desde las 18.30 desde distintos puntos del departamento hacia el Teatro Griego Municipal, con regreso a los lugares de origen una vez finalizado el evento.

La fiesta central propone un relato íntimo y cercano. Bajo la dirección de Virginia “Pili” Paes y Héctor Gomina, y con guión de Alicia Casares, la puesta reconstruye historias cotidianas de vecinos y vecinas a partir de un encuentro en un bar del centro. Desde allí se recorren escenas emblemáticas como las peñas cuyanas, el carnaval, la peatonal del vino y los oficios del campo, con homenajes al Regimiento de Infantería de Montaña 11, a la Escuela Emilia Herrera de Toro, a la inmigración, a la Virgen de la Carrodilla y al paso del General San Martín por estas tierras.

En Tupungato, la elección de la soberana tiene una particularidad: la Reina la elige la gente. El 100 % de los votos estará en manos del público mayor de 18 años, habilitado mediante sorteo de terminaciones de DNI. El proceso contará con fiscalización de un escribano público y representantes institucionales, garantizando transparencia y participación democrática en una noche que promete emoción, identidad y sentido de pertenencia.