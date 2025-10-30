Tupungato celebra su 167° aniversario con una multitudinaria Cabalgata al Cristo Rey

Este domingo 2 de noviembre, Tupungato dará inicio a las celebraciones por su 167° aniversario con la 12ª Edición de la Cabalgata al Cristo Rey, un evento que año tras año reúne a cientos de jinetes, agrupaciones gauchas y familias en una muestra de fe, identidad y orgullo local.

La actividad partirá desde la Plaza Departamental y culminará en la base del Cristo Rey, en los Cerrillos tupungatinos, donde referentes de distintos credos brindarán una bendición especial a los jinetes, sus trabajos y familias. El momento religioso será encabezado por el Cura Párroco Alejandro Squizziato, en un gesto simbólico que reafirma la devoción de la comunidad hacia su protector espiritual.

Luego de la ceremonia, la jornada continuará con espectáculos folklóricos y musicales que celebrarán las raíces gauchas del departamento. Entre los artistas confirmados se destacan el Dúo Méndez Salinas y el Ballet Alma Criolla, que se presentarán a las 12.30 a los pies del Cristo Rey. Más tarde, desde las 14, actuarán Troveros de Uco y Miguel Barrera “El Catamarqueño”, bajo la Enramada, en un cierre marcado por la música cuyana y la camaradería.

Las inscripciones para participar de la cabalgata permanecerán abiertas hasta el viernes 31 de octubre, de 8 a 14 h, en la Dirección de Cultura (Salón de Actividades Culturales Artísticas, calle 9 de Julio 175). Cada agrupación deberá registrar los datos personales de todos los jinetes que integren la comitiva.

Con esta tradicional cabalgata, Tupungato renueva su espíritu gauchesco y su sentido de comunidad, combinando fe, tradición y celebración popular. El Cristo Rey volverá a recibir a su gente, envuelta en banderas, guitarras y esperanza, en una jornada que promete emoción y orgullo para todos los tupungatinos.