Tupungato celebra los 90 años de la Vendimia con un homenaje a sus reinas y hacedores culturales

En el contexto de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Gobierno de Mendoza junto a la Municipalidad de Tupungato realizarán este martes el descubrimiento de una placa oficial conmemorativa que fue distribuida a cada departamento de la provincia.

El acto está previsto para las 19.30 en el Hotel Turismo Tupungato, sobre avenida Belgrano, y contará con la presencia del intendente Gustavo Aguilera y del subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca. Durante la jornada también se entregará la Distinción “Delia Larrive Escudero”, un reconocimiento destinado a personas que han sido fundamentales en la construcción cultural y en el desarrollo de la fiesta departamental.

La placa conmemorativa incluye los nombres de todas las Reinas y Virreinas Nacionales con mandato cumplido que representaron a Tupungato, dejando un registro permanente de su paso por la celebración vendimial y de su rol como embajadoras culturales tanto en el país como en el exterior.

Desde la Dirección de Cultura local, Romina Pinti destacó que el objetivo es reconocer a quienes han aportado compromiso y profesionalismo a la Vendimia, subrayando el valor simbólico que tiene para la comunidad volver a poner en el centro a las soberanas que llevaron la identidad tupungatina a distintos escenarios.

El homenaje se completará con la inauguración de una Galería Vendimial de Tupungato, que reunirá cuadros, fotografías y objetos históricos vinculados a la fiesta. La propuesta busca ofrecer un recorrido por la memoria colectiva del departamento y reforzar el sentido de pertenencia en torno a una de las celebraciones más emblemáticas de Mendoza.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar del acto y acompañar el reconocimiento a quienes, a lo largo de los años, formaron parte de la historia vendimial del departamento.