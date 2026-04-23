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cultura

Tupungato celebra el Día del Libro con una propuesta única que invita a leer, crear y participar

El municipio organiza una jornada abierta con actividades para todas las edades en el marco del Día Internacional del Libro.

La Municipalidad de Tupungato prepara una jornada especial para celebrar el Día Internacional del Libro con una propuesta cultural abierta a toda la comunidad. El encuentro será el jueves 23 de abril a las 19:30 en el Hotel Turismo Tupungato, ubicado sobre avenida Belgrano, y está pensado para acercar la literatura desde una mirada participativa y recreativa.

La iniciativa busca convocar a niños, jóvenes y adultos a compartir un espacio donde la palabra sea protagonista. Entre las actividades destacadas se encuentra una masterclass destinada a jóvenes y adultos (a cargo del profesor Mario Miranda), donde se abordará la vida de distintos autores junto con dinámicas de cuentos y poesía (se recomienda asistir con cuaderno y cartuchera para participar activamente).

En paralelo, los más chicos podrán sumarse a una experiencia especialmente diseñada para ellos. Se trata del taller “Poesía en almohada a la luz de las linternas” (coordinado por la escritora Lorena Rueda), una propuesta lúdica que busca estimular la imaginación y el vínculo con la escritura desde edades tempranas (los niños deberán llevar almohadón, linterna y pijama para formar parte de la actividad).

Desde la organización destacaron que el evento apunta a fomentar la expresión artística y el hábito de la lectura en un entorno creativo e inclusivo, donde cada participante pueda explorar su relación con la literatura de manera libre.

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