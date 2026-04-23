Tupungato celebra el Día del Libro con una propuesta única que invita a leer, crear y participar

La Municipalidad de Tupungato prepara una jornada especial para celebrar el Día Internacional del Libro con una propuesta cultural abierta a toda la comunidad. El encuentro será el jueves 23 de abril a las 19:30 en el Hotel Turismo Tupungato, ubicado sobre avenida Belgrano, y está pensado para acercar la literatura desde una mirada participativa y recreativa.

La iniciativa busca convocar a niños, jóvenes y adultos a compartir un espacio donde la palabra sea protagonista. Entre las actividades destacadas se encuentra una masterclass destinada a jóvenes y adultos (a cargo del profesor Mario Miranda), donde se abordará la vida de distintos autores junto con dinámicas de cuentos y poesía (se recomienda asistir con cuaderno y cartuchera para participar activamente).

En paralelo, los más chicos podrán sumarse a una experiencia especialmente diseñada para ellos. Se trata del taller “Poesía en almohada a la luz de las linternas” (coordinado por la escritora Lorena Rueda), una propuesta lúdica que busca estimular la imaginación y el vínculo con la escritura desde edades tempranas (los niños deberán llevar almohadón, linterna y pijama para formar parte de la actividad).

Desde la organización destacaron que el evento apunta a fomentar la expresión artística y el hábito de la lectura en un entorno creativo e inclusivo, donde cada participante pueda explorar su relación con la literatura de manera libre.