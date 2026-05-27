Tupungato capacitará gratuitamente a quiénes quieran sacar su licencia de conducir: dónde será

El programa “Mi Primera Licencia” desembarcará en junio en El Zampal, convirtiéndose en la tercera zona del departamento en sumarse a esta iniciativa gratuita de formación vial durante 2026. La capacitación, impulsada por el municipio, ya se desarrolló en Cordón del Plata y actualmente transita sus últimas clases en Anchoris.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial este viernes 29 de mayo desde las 8 en el Centro de Salud Nº95 de El Zampal. Los cupos serán limitados y se asignarán por orden de llegada, con un máximo de 20 participantes habilitados para esta edición.

El curso estará a cargo del cuerpo de inspectores de tránsito de la Dirección de Seguridad Ciudadana y apunta a que los asistentes puedan aprender conducción, estacionamiento y normas básicas de tránsito para rendir el examen de licencia con mayores herramientas. Las clases comenzarán el lunes 1 de junio y se dictarán los lunes y miércoles, de 15.30 a 19, en el predio del Club Antonio Iriarte.

Para participar será necesario ser mayor de 18 años, residir en El Zampal o La Arboleda y contar con un vehículo en condiciones junto a la documentación correspondiente. La capacitación tendrá una duración de un mes y, para consultas, el municipio habilitó el número 2622 528166, disponible de lunes a viernes de 7 a 14.