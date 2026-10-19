Tupungato busca vaciar la Playa de Secuestro: requisitos y plazos para retirar vehículos

Ante una situación de saturación espacial, logística y financiera que afecta a la Playa de Secuestro Municipal de calle Roca, el Concejo Deliberante de Tupungato sancionó la ordenanza 29.

La normativa impulsa un Programa Especial de Regularización de Retiro de Vehículos Secuestrados, destinado a que titulares o legítimos usuarios de autos, motos y camiones puedan recuperar sus rodados con la condonación total de las tasas acumuladas por acarreo y estadía.

La iniciativa, surgida a partir de un proyecto de la Dirección de Seguridad Ciudadana municipal, busca destrabar un problema histórico: en muchos casos, el costo acumulado por la grúa y los días de permanencia terminaba superando el valor comercial del vehículo, lo que llevaba a sus propietarios a abandonarlos definitivamente.

Según señalan los fundamentos de la norma, la retención prolongada de vehículos bajo la Ley Provincial de Tránsito N.° 9.024 no solo generaba deudas incobrables para las arcas municipales, sino también gastos permanentes para el Ejecutivo en materia de custodia, seguridad, infraestructura y riesgos de deterioro ambiental. Además, los eventuales remates judiciales implicaban trámites administrativos costosos que no resolvían de fondo la saturación del depósito.

Frente a este escenario, las autoridades locales determinaron que resulta más beneficioso para el interés público condonar la estadía y el acarreo para garantizar que el vecino regularice su situación pagando la multa por la infracción cometida.

Claves del programa: requisitos, exclusiones y vigencia

El plan de regularización ya se encuentra habilitado y mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027, con la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo lo prorrogue por única vez hasta por seis meses adicionales.

1. Requisitos para el retiro

Abonar únicamente la multa: el propietario deberá cancelar el 100% del importe de la infracción de tránsito que motivó el secuestro. En caso de existir trámites judiciales de apremio, también deberán abonarse las costas correspondiente.

el propietario deberá cancelar el 100% del importe de la infracción de tránsito que motivó el secuestro. En caso de existir trámites judiciales de apremio, también deberán abonarse las costas correspondiente. Acreditar titularidad: el trámite solo podrá ser realizado por el titular registral, apoderado legal o quien acredite un derecho legítimo sobre el rodado.

el trámite solo podrá ser realizado por el titular registral, apoderado legal o quien acredite un derecho legítimo sobre el rodado. Inspección técnica: antes de la restitución, la Dirección de Seguridad Ciudadana constatará que el vehículo cumpla con las condiciones de seguridad exigidas por la Ley 9.024 para circular. En caso de no estar apto, solo podrá retirarse enganchado en una grúa particular.

Quiénes quedan excluidos

El beneficio no aplicará para aquellos vehículos o conductores que se encuentren en las siguientes situaciones: