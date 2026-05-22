Tupungato avanza con nuevas luminarias LED en rutas y calles clave

La Municipalidad de Tupungato continúa ejecutando trabajos de infraestructura urbana con la instalación de luminarias LED en distintos puntos del departamento. En esta etapa, las tareas se concentraron sobre la Ruta Provincial 88, en el sector conocido como “la curva de la cancha de La Arboleda”, y también en Callejón Blanco, camino que conecta con el barrio El Progreso.

Según informaron desde el municipio, la primera intervención comprende mil metros de alumbrado público entre el Arroyo Anchayuyo y calle Legrand, mientras que la segunda alcanza unos 1.200 metros de nuevas luminarias desde calle Gottardini hasta el Arroyo Miranda. El objetivo principal es reforzar la seguridad vial y mejorar la visibilidad en sectores con alta circulación vehicular y peatonal.

Durante una recorrida por las obras, el intendente Gustavo Aguilera destacó que el recambio tecnológico permitió reemplazar antiguas luminarias de sodio por equipos LED colocados cada 30 metros. El jefe comunal remarcó que estas mejoras no solo benefician a quienes transitan diariamente por la zona, sino también a vecinos, emprendimientos productivos, una bodega y entidades deportivas ubicadas sobre ese corredor.

Desde la comuna señalaron que las nuevas obras forman parte de un plan integral de modernización del alumbrado público que ya se implementó en otros sectores del departamento, como el Corredor Productivo y distintos puntos del Cordón del Plata. Además, solicitaron a la comunidad colaborar en el cuidado de las instalaciones para poder continuar extendiendo estas mejoras a más zonas de Tupungato.